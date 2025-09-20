脫口秀關台只是開始...川普嗆媒體敢罵他就撤照 民主黨反制

美國總統川普十八日在從英國返美途中，於空軍一號上對隨行媒體說，不滿廣電業者對他的負面報導。他聲稱，「這事在審核執照時應被拿出來討論；他們所做的就是攻擊我；我會認為，他們的執照也許應被撤銷」。

川普說，撤照與否將由美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）主席卡爾決定。

然而美國聯邦法律禁止ＦＣＣ由於負面報導或政府不喜歡的言論，就撤銷廣電業者的執照。

美國廣播公司（ＡＢＣ）脫口秀節目「吉米夜現場」十七日遭該電視台停播引發爭議，民主黨籍聯邦眾議員則提出「無政敵法案」（ＮＯＰＥ）維護遭川普打壓的言論自由，並批評ＦＣＣ施壓ＡＢＣ停播主持人吉米．金莫的吉米夜現場。民主黨籍眾議員雖要求傳卡爾到國會作證，但被共和黨籍眾議員以多數否決。

該法案將為那些因政治原因遭攻擊的人士提供具體法律辯護，讓這些人在其觀點遭政府干預時不用擔心律師費，且更容易起訴利用濫權來打壓異己的美國聯邦官員。

民主黨籍國會議員痛批川普政府在金莫於節目中評論親川普的保守派網紅柯克十日遭槍殺後，就施壓ＡＢＣ無限期停播吉米夜現場的舉動。

金莫十五日晚間在節目中談到殺害柯克的嫌犯羅賓森時說，此人可能是支持川普的共和黨人，而川粉企圖將羅賓森說成「與他們不同的人」，即與羅賓森切割。

川普任命的ＦＣＣ主席卡爾之後指控金莫的言論令人作嘔，ＦＣＣ有充分理由對金莫節目的母公司迪士尼散播假消息究責。

聯邦參議院少數黨（民主黨）領袖舒默說，當政府覺得言論不中聽，甚至想叫人閉嘴，那就是走向獨裁。他強調，利用柯克之死進一步迫害批評人士是「極不美式的做法」，因此主張開除卡爾。