美國參議院通過決議 訂柯克生日10月14日為全國追思日

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
柯克遭槍殺後，在政治和社會上都引發強烈效應。(路透)
美國保守派政治網紅柯克本月稍早在猶他谷大學演講時遇襲身亡。聯邦參議院今天通過決議案，將設立「查理．柯克全國追思日」，日期訂在10月14日他生日這一天。

美國Axios新聞網報導，白宮與許多共和黨聯邦參議員持續對柯克遇刺表達團結一致立場，此舉被外界視為打壓言論自由，同時將政治對手描繪成具暴力傾向的群體。

根據決議案，「查理．柯克全國追思日」（NationalDay of Remembrance for Charlie Kirk）訂於今年10月14日，也就是柯克生日這一天。

共和黨聯邦參議員表決時一致支持這項決議。這只是參議院通過的簡單決議案，目前尚未具有法律效力，也不須經過全體參議員表決。

這項決議案由共和黨佛州聯邦參議員帕卓尼斯（Jimmy Patronis）及史考特（Rick Scott）提出，其他所有共同提案人皆為共和黨籍。

決議內容指出：「柯克先生一貫提倡個人自由價值、公開辯論、公民參與的重要性，以及捍衛憲政原則。」

這場表決其實對民主黨相當棘手。雖然國會的民主黨人一致譴責刺殺柯克的犯嫌及政治暴力，但他們對柯克本人及所宣揚的許多政治立場反感，尤其是族群與民權領域。

投反對票會被共和黨攻擊為不譴責政治暴力；投贊成票則會被記錄成讚揚一位他們看不慣的人物，甚至幫忙將對方美化成一個團結國家的人士。

也有民主黨人擔心，如果決議案無法獲得全體一致通過，反而可能使共和黨取得輿論主導權。

決議內容也說，這一天不只是紀念柯克，更鼓勵「美國民眾省思柯克對公共論辯以及公民參與的貢獻」。

