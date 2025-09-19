柯克遇刺！陸女學生支持恢復政治暗殺 美網友氣衝衝要求驅逐

美國總統川普（Donald Trump）盟友、右翼評論家柯克（Charlie Kirk）9月10日在猶他谷大學（Utah Valley University）參加活動期間遭到槍殺。近日，美國奧柏林學院（Oberlin College）一名徐姓中國大陸女留學生卻在網上公開表示，自己主張恢復政治暗殺，更引用《毛主席語錄》，指有些人「不應享有言論自由」，結果引起軒然大波，不少美國人甚至要求將她驅逐出境。

報導指，該中國女留學生名叫茱莉亞‧徐（Julia Xu，譯音），就讀於位於俄亥俄州的奧柏林學院大三。在自拍短片中，她表示，柯克被槍殺身亡的翌日，老師在課堂上開放5分鐘，讓學生們討論對事件的看法，而她是課堂上唯一舉手發言的人，表示自己向來認為應該恢復政治暗殺，她對於政治暗殺並不感到難過，也不覺得有什麼不對。

她接著說，不是每個人都應享有言論自由，有些人應該害怕在公開場合發表意見，並引用毛澤東的話指，人民應該享有言論自由，但反動派、帝國主義者、資本家等革命敵人不應該享有言論自由，因為這會讓革命成果前功盡棄。她提到，該課是與中國革命有關的課，資料涉及毛澤東「民主專政」的概念，還包括「暴力革命如何解放了數百萬人，解放女性」等議題。

影片發出後不久，就被包括許多美國網友，包括自媒體在X平台廣傳，引起熱議。不少美國網友紛紛要求當局註銷事主的簽證，並將她驅逐出境遣送回大陸。還有網友直接向奧柏林學院舉報，要求校方徹查徐女的言論是否違法及她是否還適合在該校就讀。

事後，徐女刪除這段短片，並將她在社交媒體的帳號都改成私人。

