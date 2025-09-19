華郵：美移民暨海關執法局大擴編 急尋數百處辦公室

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

根據6位知情的聯邦官員和「華盛頓郵報」取得的文件，配合招聘數以千計律師和移民執法人員的計畫，美國移民暨海關執法局正在全美尋覓數以百計處新辦公空間。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，聯邦政府不動產主管機關的總務署（General ServicesAdministration, GSA）正為移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement, ICE）尋找合適辦公場所。

據上述官員說法和文件內容，近幾週來，ICE高層職員已與GSA接洽，要求政府盡速在全美尋找約300個辦公據點，以安置超過1萬名新進人員。

這些官員透露，GSA已經成立專責規劃團隊，以加速推動ICE擴編計畫。根據華郵取得的文件，GSA內部目前已定期召開會議商討ICE擴編。

ICE表示，計劃招聘超過1萬名移民官員並且增聘執行遣返案件的律師。據一位直接參與擴編計畫的官員透露，這些新聘人手將分布全美各地，包括在南部和中西部傾向支持共和黨的紅州和紅城。目前仍在採購作業中，尚未簽署任何租約。

針對相關詢問，GSA透過發言人發表書面聲明指出：「我們很榮幸協助移民暨海關執法局履行保護美國的使命，正與機構合作夥伴密切合作，確保他們擁有符合人力需求的辦公設施。」

國土安全部（Department of Homeland Security）未立即回應置評請求。

隨著總統川普政府加速推動遣返無證移民，ICE正迅速擴編。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）16日表示，ICE已收到超過15萬份求職申請，強調這些「愛國美國人」希望參與將「最惡劣的非法移民罪犯」驅逐出境的行動。她指出，ICE已向其中1萬8000名申請人發出試用通知。

今年夏天，國會將ICE執法與遣返預算提高3倍至299億美元，並承諾撥款450億美元新建收容中心。ICE的招募作業放寬年齡限制，鼓勵退休ICE探員和執法官員加入，並且提供最高5萬美元獎金。

