吉米金摩評柯克遇害遭停播 一票同業怒轟川普「明目張膽審查」

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國脫口秀主持人吉米金摩（右）因評論保守派政治網紅柯克遇害，節目遭無限期停播。多名深夜秀主持人齊聲抨擊總統川普（左），痛批這是「明目張膽的審查」。 法新社
美國脫口秀主持人吉米金摩因評論保守派政治網紅柯克遇害，節目遭無限期停播。多名深夜秀主持人齊聲抨擊總統川普（Donald Trump），痛批這是「明目張膽的審查」。

法新社報導，美國聯邦傳播委員會（FCC) 主席卡爾（Brendan Carr）揚言撤銷美國廣播公司（ABC）播出該節目的旗下地方附屬電視台執照後，ABC發言人向法新社表示：「『吉米夜現場』（Jimmy Kimmel Live）將無限期暫停播出。」

曾獲艾美獎（Emmy Awards）的「史蒂芬柯貝爾深夜秀」主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）昨天於節目開場時說道：「今天，我們全都是吉米金摩。川普任命的FCC主席發出威脅後，ABC無限期停播吉米金摩的節目，這是明目張膽的審查。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7月宣布，旗下「史蒂芬柯貝爾深夜秀」將於2026年5月停播。此一決定是在柯貝爾嘲諷CBS與川普達成和解官司後的3天內做成。他指控CBS向川普支付1600萬美元和解官司，是「一筆鉅額賄款」。

美國喜劇中央頻道（Comedy Central）的諷刺名嘴強史都華（Jon Stewart）昨天在節目開始時，以他是「愛國守法的主持人，為各位帶來全新、政府認可的每日秀」作為開場白。

強史都華語帶嘲諷表示：「有些唱反調的人可能認為，這屆政府對言論的關切只是一種玩世不恭的手段…意在掩飾空前的集權與全面威嚇。有人會這麼說，但我不這麼認為，我覺得挺好的。」

川普曾呼籲美國國家廣播公司（NBC）撤換旗下節目主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）和塞斯麥爾斯（Seth Meyers），並在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文砲轟他們是「徹頭徹尾的失敗者」。

吉米法隆在他的節目「今夜脫口秀」（The Tonight Show）中稱讚吉米金摩是「正直、幽默又有愛心的人，希望他能回歸（螢幕前）。」

塞斯麥爾斯也在節目中表示，川普政府「正試圖在國內打壓言論自由」。

「大衛賴特曼深夜秀」（Late Show with David Letterman）主持人大衛賴特曼昨天也為吉米金摩抱不平，稱ABC的決定「荒謬可笑」。

他在紐約1場活動中表示：「你不能因為害怕或者試圖討好白宮內那個專制的犯罪政府，就開除某個人。」

圖為示威者抗議「吉米夜現場」節目停播。 法新社
圖為示威者抗議「吉米夜現場」節目停播。 法新社

吉米 美國 川普

