恐再突襲？美當局拘留遣返300韓人 現代執行長：我看新聞才知道

本月稍早，當美國國土安全部對現代汽車（Hyundai）與樂金（LG）在喬治亞州的合資電池廠，展開歷來對單一地點最大規模的執法行動時，現代執行長穆諾茲正在加州辦公室工作；他說，他也是看新聞才知道事情發生。

他18日在媒體圓桌會議上向CNN透露：「我不敢相信我眼前所見。通常我在新聞出來前會知道情況。」

他說，由於這座在喬治亞州埃拉貝爾（Ellabell）的電動車電池廠，是由樂金新能源營運，可能是他沒被立即知會的原因。移民和海關執法局在9月4日突襲喬治亞電池廠，拘留300多名南韓勞工，並於上周將相關人等遣返。穆諾茲說，自突襲行動以來便與川普政府保持聯繫。

穆諾茲先前表示，這次突襲會使這座在建電池廠延後啟用兩到三個月。但現代18日重申對該綜合園區第二階段建設的投資承諾，總投資額達27億美元，並新增3,000個工作機會。

被遣返的南韓勞工都是該廠的專業技術人員。穆諾茲說，不得不調派其他廠房的人力來彌補勞力缺口。

穆諾茲對記者說：「過去這幾天和這幾周，我了解到這座電池廠有些作業需要非常專精的技術，但美國國內並不存在這些專業人才。」

穆諾茲指出，外籍專業技術人員應能持有可自由進出美國的特別簽證。像美國有對加拿大、墨西哥、新加坡和智利等國家發放這類專業工人簽證，但南韓尚未入列。

他在圓桌會上說：「我認為需要設計一種專門簽證，允許這些人能夠進入美國五、六次、甚至六、七次。一旦工廠完工，他們就不會再返回美國了。」

當他被問及，是否擔心這類突襲可能再次發生？他回答：「沒有人能說自己絕對不會遇到。」