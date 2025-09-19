美CDC委員會決議 4歲以下兒童不建議打MMRV疫苗

一個由美國總統川普的衛生部長親自挑選的醫療委員會，今天首次對標準兒童疫苗接種時程做出修改。公共衛生專家擔憂，這只是未來一連串違背主流醫學建議措施的開端。

法新社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）已徹底改組，以反映反疫苗人士─衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）的理念。

預防接種諮詢委員會首項決定是建議4歲以下兒童不再接種同時預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹與水痘的四合一（MMRV）疫苗，而是改為分開接種三合一（MMR）疫苗與水痘疫苗。

四合一疫苗存在小概率風險，可能引發暫時但無生命危險的熱性痙攣。

然而，美國小兒科學會（AAP）傳染病委員會（Committee on Infectious Diseases）主席歐萊瑞（SeanO'Leary）指出，這項爭論多年前就已解決，如今家長早已能選擇兩種方式。

他質疑：「我仍不明白為何這會再次成為討論焦點。我唯一能想到的就是這是另一種嚇唬家長的策略。」

小羅勃甘迺迪多年來宣揚錯誤的疫苗資訊，包括早已被揭穿的「MMR 疫苗導致自閉症」說法。他進入政府後，將預防接種諮詢委員會的舊成員全數撤換，改由立場與他相近的反疫苗人士接任。這種懷疑態度也延伸到今天的討論中，與會但無投票權的專業人士批評委員會的方法不符醫學實務。

美國內科醫師學會會長高德曼（Jason Goldman）說：「你們沒有檢視我們如何評估疫苗施打的所有面向。你們僅僅挑出少量數據，並扭曲了它在現實環境和病人照護上的真實意義。」