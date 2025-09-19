快訊

川普夫婦結束對英國是訪問遇插曲 「陸戰隊一號」故障轉降延後行程

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）和第一夫人梅蘭妮亞（左）18日乘坐陸戰隊一號直升機抵達倫敦北部的史坦斯特機場後，穿過停機坪走向空軍一號。法新社
美國總統川普（右）和第一夫人梅蘭妮亞（左）18日乘坐陸戰隊一號直升機抵達倫敦北部的史坦斯特機場後，穿過停機坪走向空軍一號。法新社

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞18日結束對英國的國是訪問時，所乘坐的「陸戰隊一號」（Marine One）直升機卻在途中因故被迫轉降。白宮發言人事後證實，「陸戰隊一號」出現「輕微的液壓問題」，導致行程延後約20分鐘。

BBC與野獸日報報導，隨行採訪的紐約時報記者哈柏曼（Maggie Haberman）最先發現「陸戰隊一號」未現身；當新聞團隊搭乘的直升機降落在空軍一號所在的史坦斯特（Stansted）機場時，她注意到總統座機並未一同抵達。

白宮發言人李維特表示，因「輕微的液壓問題」，直升機先在一處「地方機場」降落，隨後才飛抵史坦斯特機場，比預定行程延後約20分鐘。她說，這一決定是出於高度謹慎，並表示川普夫婦已安全登上支援直升機。

從照片可見，「陸戰隊一號」與「陸戰隊二號」（Marine Two）在盧頓機場（Luton Airport）降落後停在跑道附近，緊急服務人員則被目擊出現在停機坪上。每日郵報指出，川普與梅蘭妮亞轉乘支援直升機，繼續前往史坦斯特機場，隨後登上空軍一號，啟程返美。

連結：https://x.com/Davidmetroland/status/1968815333881401721

連結：https://x.com/MichaelSCollura/status/1968792528163061932

根據報導，美國總統專用直升機「陸戰隊一號」與「陸戰隊二號」為專門改裝的直升機，因塗裝被稱作「白頂」（white tops），配備飛彈防禦系統、雷達干擾設備，以及能抵禦核爆電磁脈衝的電子裝置。作為安全措施，「陸戰隊一號」通常會與一組外觀完全相同、充當誘餌的直升機一同飛行。

機場 陸戰隊 直升機

