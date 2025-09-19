川普專用直升機故障 緊急改道並換機後安抵目的地

快訊

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導

美國總統川普搭乘的總統專用直升機在他結束英國國是訪問時，因為故障問題被迫改道並臨時更換直升機後，已與夫人梅蘭妮亞安全抵達目的地。

英國廣播公司（BBC）報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）指出，這架直升機出現「輕微液壓系統問題」，出於「謹慎考量」，決定緊急降落當地一處機場，不過總統夫婦稍後「安全搭上支援直升機」，順利抵達倫敦的斯坦斯特德機場（StanstedAirport），行程延誤約20分鐘。

根據報導，這架直升機降落後，急救人員被目擊出現在盧頓（Luton）機場的停機坪上。另有畫面顯示，川普搭乘的總統專機「陸戰隊一號」（Marine One）與「陸戰隊二號」（Marine Two）同時停留在盧頓機場跑道附近。

「陸戰隊一號」與「陸戰隊二號」是經過特殊改裝的專用直升機，因塗裝頂部為白色，又被稱為「白頂機」，配備飛彈防禦與雷達干擾系統，還有能抵禦核爆電磁脈衝的電子設備。

本次出現故障的VH-3D「海王」直升機服役已數十年，儘管維護標準極高、飛行時數有限，但可靠性仍面臨挑戰。根據美國陸戰隊航空計畫，VH-3D機隊預計於2026年退役，由新一代VH-92A「愛國者」取代。

作為安全措施，「陸戰隊一號」通常會與多架外觀相同的直升機一同飛行，其他直升機則充當誘餌。

「陸戰隊一號」通常會有2到3架稱為「綠頂」的MV-22魚鷹式傾轉旋翼機伴飛。魚鷹機負責運送支援人員、特種部隊與特勤局探員，以應對任何飛行中的緊急狀況，但因這次訪英行程涉及歷史園林與城堡，考量魚鷹機曾因高溫廢氣燒毀草坪，美方改以「海王」與「契努克」直升機支援。

在這次史無前例的第二次英國國是訪問中，川普多次使用「陸戰隊一號」在各地之間通行。

川普16日深夜抵達斯坦斯特德機場後，搭機前往倫敦市中心的溫菲德莊園（Winfield House），這是美國駐英大使的官邸。

隔天，川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）飛往溫莎城堡（Windsor Castle），與英王夫婦會面。

川普今天從溫莎搭乘「陸戰隊一號」前往契克斯（Chequers），與英相施凱爾（Keir Starmer）會談。

在契克斯的聯合記者會上，川普和施凱爾討論了烏克蘭、加薩以及非法移民等多項議題，其中川普建議英國可動用軍隊解決非法移民問題。

川普表示，他與首相在巴勒斯坦建國問題上存在「分歧」。施凱爾計劃在下週於紐約召開的聯合國大會前承認巴勒斯坦國的地位。

