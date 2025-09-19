97%都在攻擊我！川普威脅批評他的電視台「也許該被撤照」

美國深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）近日在節目中談及保守派倡議人士柯克遭槍擊身亡案時失言，導致「吉米夜現場」脫口秀被迪士尼旗下美國廣播公司（ABC）無限期停播。美國總統川普18日對ABC的決定表示支持，更建議美國電視廣播網內容若對他過度批評，執照就應該受到審查。

彭博資訊報導，川普結束對英國是訪問，乘坐空軍一號返美時向記者表示：「這也是執照應該談談的問題。有個電視網的深夜節目整天攻擊川普。他們拿了執照，但不應該這麼做，他們就是民主黨的一部分。」

川普讚揚聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr），並將他認為的負面報導與電視台可能被撤照的後果直接掛鉤。

川普表示：「我看到有報導說，電視網對我有97%的負面報導。但我還是輕鬆贏了，贏下全部7個搖擺州，普選票也贏了，什麼的。他們就是97%反對我，媒體給我的全是徹底的負面報導。」

他接著批評：「他們是拿執照的，我覺得也許該把他們的執照收回。這得看卡爾怎麼做。我覺得卡爾非常出色，是個愛國者，熱愛我們的國家，也很強硬。所以我們走著瞧。」

這番言論整體而言，構成川普迄今對美國電視廣播業者最具深遠影響的威脅。這些業者不僅掌控業界領先的電視新聞運作，也播出面向大眾的娛樂節目，任何擁有電視的人都能免費收看，每天吸引數百萬觀眾。

川普與共和黨人長期抱怨，好萊塢整體上對保守派立場不友善。川普也多次公開呼籲CBS、ABC和NBC撤換那些經常批評其政府的深夜喜劇主持人。