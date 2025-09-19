快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟提高威州資料中心支出 在鴻海原本的投資地蓋第二座資料中心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft）在威斯康辛州的第一座大型資料中心，正在趕工興建中。 路透
微軟（Microsoft）在威斯康辛州的第一座大型資料中心，正在趕工興建中。 路透

微軟（Microsoft）周四（18日）表示，將在威斯康辛州建造第二座巨型人工智慧（AI）資料中心，使微軟在威州的投資金額超過70億美元。

微軟在瑞辛郡（Racine）的蒙特普萊森（Mount Pleasant）市的這兩座超大AI資料中心所在地，原本是鴻海集團在川普第一任期時、曾承諾要大量投資的區域，後來鴻海集團的投資計畫大幅縮減。

去年微軟宣布砸下33億美元蓋第一座資料中心，現在追加40億美元蓋第二座。微軟說，第一座資料中心預定明年開幕，最多將雇用約500人，第二座資料中心完成後，員工人數增至800人。這兩座巨型AI資料中心將使用數十萬組輝達（Nvidia）晶片，成為全球最強大AI超級電腦所在地。

微軟為了避免當地電價上漲，計劃預付電力設施需成本，資料中心會採用最先進的冷卻系統，將每年的用水量減少到餐廳平均用水的水準。

微軟也計劃在威州其他多處設立太陽能發電場，補足這些資料中心用電，但微軟總裁史密斯（Brad Smith）說，這項計畫可能使附近出現新的化石燃料發電設施，驅動因素是「每個特定地區的優勢」，而當地是液化天然氣（LNG）地區。

電力 餐廳 電價

延伸閱讀

陽明交大攜台灣微軟、群聯電子 助畢業4年內新鮮人回流學AI

鴻海子公司工業富聯股價飆 市值衝高

鴻海增資墨國子公司 擴AI伺服器產能

折疊機傳在台試產 蘋鏈樂

相關新聞

97%都在攻擊我！川普威脅批評他的電視台「也許該被撤照」

美國深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）近日在節目中談及保守派倡議人士柯克遭槍擊身亡案時失言，導致「吉...

微軟提高威州資料中心支出 在鴻海原本的投資地蓋第二座資料中心

微軟（Microsoft）周四（18日）表示，將在威斯康辛州建造第二座巨型人工智慧（AI）資料中心，使微軟在威州的投資金...

「反川普」為什麼這麼難？川普靠什麼讓整個菁英圈都閉嘴？

大多數美國人都同意，聯邦政府向來遲鈍無能。但川普當家的白宮卻效能極高，一聲令下，即可派遣國民兵、加徵關稅、干預聯準會、收購企業股份。

談柯克遇刺案惹禍 美深夜脫口秀遭「無限期停播」

迪士尼公司旗下美國廣播公司（ＡＢＣ）十七日宣布，深夜脫口秀主持人金摩因近日談到美國總統川普盟友柯克槍擊致死案時引發爭議，...

美國柯克槍擊案後 陸在美留學生主張「恢復政治暗殺」引眾怒

美國歐柏林學院一名徐姓中國女留學生日前在網路上公然表示，她在課堂上討論美國保守派政治網紅柯克遇刺時主張恢復政治暗殺，還引...

德州男牛排店用餐昏倒 餐廳竟將他丟到店外等死

美國休士頓傳出一起駭人聽聞的離奇命案，一名顧客用餐時突然昏倒，但牛排店家非但沒有報警或叫救護車，還直接把他「棄屍」在店外的人行道上。男子就這樣昏死在路邊，直到隔天早上才被路人發現，但早已回天乏術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。