微軟提高威州資料中心支出 在鴻海原本的投資地蓋第二座資料中心

微軟（Microsoft）周四（18日）表示，將在威斯康辛州建造第二座巨型人工智慧（AI）資料中心，使微軟在威州的投資金額超過70億美元。

微軟在瑞辛郡（Racine）的蒙特普萊森（Mount Pleasant）市的這兩座超大AI資料中心所在地，原本是鴻海集團在川普第一任期時、曾承諾要大量投資的區域，後來鴻海集團的投資計畫大幅縮減。

去年微軟宣布砸下33億美元蓋第一座資料中心，現在追加40億美元蓋第二座。微軟說，第一座資料中心預定明年開幕，最多將雇用約500人，第二座資料中心完成後，員工人數增至800人。這兩座巨型AI資料中心將使用數十萬組輝達（Nvidia）晶片，成為全球最強大AI超級電腦所在地。

微軟為了避免當地電價上漲，計劃預付電力設施需成本，資料中心會採用最先進的冷卻系統，將每年的用水量減少到餐廳平均用水的水準。

微軟也計劃在威州其他多處設立太陽能發電場，補足這些資料中心用電，但微軟總裁史密斯（Brad Smith）說，這項計畫可能使附近出現新的化石燃料發電設施，驅動因素是「每個特定地區的優勢」，而當地是液化天然氣（LNG）地區。