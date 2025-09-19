吉米金摩評柯克遇害遭停播 歐巴馬：政府脅迫媒體

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國脫口秀主持人吉米金摩因評論保守派政治網紅柯克遇害遭停播。前總統歐巴馬譴責此舉，稱這是「政府脅迫」。

柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他谷大學（UtahValley University）演說時遭槍擊喪命，享年31歲。美國有關單位12日將22歲的犯嫌羅賓森（TylerRobinson）羈押。官方尚未確認犯嫌動機與政治傾向。

美國廣播公司（ABC）昨天宣布無限期停播吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目，原因是他15日在節目裡對柯克遇害的相關評論招致大量批評。

吉米金摩當時在節目裡說：「上週末我們看到MAGA陣營這群人可謂毫無底線，他們試圖和殺害柯克的那個小子撇清關係，並想盡辦法從這件事中獲取政治利益。」

美國Axios新聞網報導，平時不太介入政治爭端的歐巴馬這次與其他知名人士一同批評川普政府偽善，指對方的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動多年來抨擊傳媒與社群媒體的「刪文文化」與「審查制度」，如今又回過頭箝制媒體。

歐巴馬在X貼文：「在多年抱怨『刪文文化』後，現任政府卻又將事情推向一個全新且危險的層次：經常威脅若媒體不壓制或解雇政府所不喜的記者與評論員，就要對媒體祭出更多監管。」

歐巴馬還說：「這種作為正是憲法第一修正案（保障言論、宗教、集會等自由）所要防止的那種政府脅迫—媒體應站出來抵抗，而不是屈服。」

美廣宣布停播吉米金摩前，聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）已警告將採取必要措施。

卡爾17日在一場播客訪談中，稱吉米金摩對柯克遇害的評論內容是「恐為最病態行為之一」並揚言FCC有辦法可管。

