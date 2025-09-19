美國參議院修改規則 川普提名48人選一次過關

美國參議院今天一次同意川普總統提名的48名外交、軍事及其他行政職人選。共和黨主導的參議院先前修改規則，讓這些提名人選可以集中表決，無須逐一投票通過。

路透社報導，參議院今天以51票贊成、47票反對的結果

同意48名外交、軍事與其它內閣職務的提名人選，其中共和黨投下贊成票，民主黨投下反對票，另有2名共和黨議員沒有投票。

獲投票通過的大使包括駐希臘的季伏爾（KimberlyGuilfoyle），她曾是福斯新聞（Fox News）節目主持人，並與川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）訂有婚約；另外還有駐瑞士與列支敦斯登的卡莉絲塔．金瑞契（Callista Gingrich），她曾任駐教廷大使，也是前共和黨眾議院議長金瑞契（NewGingrich）夫人。

數月以來，共和黨不斷抱怨民主黨拖延同意程序，川普提名的官員遲遲不能上任。川普的共和黨盟友於是採取所謂「核選項」（nuclear option），也就是允許多數黨以簡單多數來改變參議院規則或先例。

這樣的改變代表多數黨可一次同意大量提名人選，無須逐一表決，少數黨將更難拖延整個程序。然而，這項改變並不影響聯邦法官與內閣首長的部分。

今天獲同意的提名人選包括國防、農業、住房，內政與運輸等部會官員。

自川普展開第2個任期以來，參議院的黨派分歧日益嚴重。共和黨幾乎一致支持川普提名人選與倡議，民主黨則表示反對，雙方都指責對方拒絕妥協。