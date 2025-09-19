快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

美國參議院修改規則 川普提名48人選一次過關

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國參議院今天一次同意川普總統提名的48名外交、軍事及其他行政職人選。共和黨主導的參議院先前修改規則，讓這些提名人選可以集中表決，無須逐一投票通過。

路透社報導，參議院今天以51票贊成、47票反對的結果

同意48名外交、軍事與其它內閣職務的提名人選，其中共和黨投下贊成票，民主黨投下反對票，另有2名共和黨議員沒有投票。

獲投票通過的大使包括駐希臘的季伏爾（KimberlyGuilfoyle），她曾是福斯新聞（Fox News）節目主持人，並與川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）訂有婚約；另外還有駐瑞士與列支敦斯登的卡莉絲塔．金瑞契（Callista Gingrich），她曾任駐教廷大使，也是前共和黨眾議院議長金瑞契（NewGingrich）夫人。

數月以來，共和黨不斷抱怨民主黨拖延同意程序，川普提名的官員遲遲不能上任。川普的共和黨盟友於是採取所謂「核選項」（nuclear option），也就是允許多數黨以簡單多數來改變參議院規則或先例。

這樣的改變代表多數黨可一次同意大量提名人選，無須逐一表決，少數黨將更難拖延整個程序。然而，這項改變並不影響聯邦法官與內閣首長的部分。

今天獲同意的提名人選包括國防、農業、住房，內政與運輸等部會官員。

自川普展開第2個任期以來，參議院的黨派分歧日益嚴重。共和黨幾乎一致支持川普提名人選與倡議，民主黨則表示反對，雙方都指責對方拒絕妥協。

川普 投票 共和黨

延伸閱讀

川普關稅越權案 最高法院訂11月5日開庭

6月以來首次！川習通話美東時間19日上午9時舉行 川普給出高期望

華郵：川普為美中貿易協議與川習會 拒絕批准對台121億元軍援

川普與英相開記者會 再提19日與習近平通話談TikTok

相關新聞

「反川普」為什麼這麼難？川普靠什麼讓整個菁英圈都閉嘴？

大多數美國人都同意，聯邦政府向來遲鈍無能。但川普當家的白宮卻效能極高，一聲令下，即可派遣國民兵、加徵關稅、干預聯準會、收購企業股份。

談柯克遇刺案惹禍 美深夜脫口秀遭「無限期停播」

迪士尼公司旗下美國廣播公司（ＡＢＣ）十七日宣布，深夜脫口秀主持人金摩因近日談到美國總統川普盟友柯克槍擊致死案時引發爭議，...

美國柯克槍擊案後 陸在美留學生主張「恢復政治暗殺」引眾怒

美國歐柏林學院一名徐姓中國女留學生日前在網路上公然表示，她在課堂上討論美國保守派政治網紅柯克遇刺時主張恢復政治暗殺，還引...

德州男牛排店用餐昏倒 餐廳竟將他丟到店外等死

美國休士頓傳出一起駭人聽聞的離奇命案，一名顧客用餐時突然昏倒，但牛排店家非但沒有報警或叫救護車，還直接把他「棄屍」在店外的人行道上。男子就這樣昏死在路邊，直到隔天早上才被路人發現，但早已回天乏術。

首度回應！川普怒控誹謗「索賠150億美元」 紐時執行長淡定：不會被嚇到

美國總統川普15日對紐約時報提出索賠高達150億美元的誹謗訴訟，紐時執行長勒菲安表示，這起訴訟缺乏法律依據，紐時不會被川...

賓州鄉村重大槍案 警3死2重傷 凶嫌已遭擊斃

賓州中南部鄉村地區的北科多魯斯鎮( North Codorus Township)，17日發生驚人槍擊事件，警方人員在執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。