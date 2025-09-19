柯克遇刺身亡 遺孀艾瑞卡繼承遺志接掌美國轉捩點

快訊

中央社／ 洛杉磯18日綜合外電報導

美國右翼運動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡後，他創辦的青年運動組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）今天宣布，將由他的遺孀艾瑞卡（Erika Kirk）接任領導職務。

法新社報導，柯克本月10日於猶他谷大學（UtahValley University）遭22歲槍手羅賓森（TylerRobinson）槍擊身亡。艾瑞卡在柯克遇害兩天後告訴支持者：「我丈夫建立的運動不會消亡。」

如今，美國轉捩點董事會宣布，艾瑞卡將接替柯克的領導地位。

美國轉捩點今天在社群平台X上發文指出：「董事會已一致推選艾瑞卡．柯克為新任執行長兼董事會主席。」

「在先前的討論中，查理（柯克）曾向多位高階主管表達，萬一他過世時，這是他所希望的安排。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，柯克2012年共同創辦「美國轉捩點」，並將其轉型為最具影響力的保守派組織之一，被認為成功動員了青年世代支持川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動。

艾瑞卡在丈夫遇刺後首度發表的談話中表示，她致力於延續丈夫的事業與遺志。

艾瑞卡在本月12日的談話中說：「致今晚在美國各地聆聽的每一個人，我丈夫建立的運動不會消亡。」

她矢言將繼續推動原定今年秋季舉行的美國轉捩點大學校園巡迴活動，並說：「我丈夫的使命不會終止，一刻也不會。」

現年36歲的艾瑞卡本名為艾瑞卡．法蘭茲維（ErikaFrantzve），雙親在她兒時離異後，她便由母親在亞利桑那州斯科斯岱（Scottsdale）撫養長大。

她過去曾在亞利桑那州立大學（Arizona StateUniversity）主修政治學，並短暫擔任過全美大學體育聯盟（NCAA）籃球員。她曾於2012年摘下亞利桑那州選美后冠。

柯克夫婦於2020年訂婚，隔年結婚，育有2名年幼子女。

