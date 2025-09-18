美國柯克槍擊案後 陸在美留學生主張「恢復政治暗殺」引眾怒

美國歐柏林學院一名徐姓中國女留學生日前在網路上公然表示，她在課堂上討論美國保守派政治網紅柯克遇刺時主張恢復政治暗殺，還引用毛澤東語錄指有些人「不應享有言論自由」，在美國網路上引發撻伐且遭肉搜，更有不少人要求將她驅逐出境。

綜合網路訊息及媒體報導，這名中國女留學生名叫茱利亞．徐（Julia Xu，譯音），目前就讀俄亥俄州歐柏林學院大學部三年級。她在發布的自拍短片中表示，柯克（Charlie Kirk）被槍殺身亡的第2天，老師就在課堂上開放5分鐘，讓學生們討論對這一事件的看法。

徐女在片中自稱，她是課堂上唯一舉手發言的人，且她當時就表示，自己「向來認為應該恢復政治暗殺」，而她對於政治暗殺「並不感到難過」，也「不覺得有什麼不對」。

她接著說，不是每個人都應享有言論自由，有些人應該害怕在公開場合發表意見。毛澤東就曾提出，「人民應該享有言論自由，但反動派、帝國主義者、資本家等革命敵人不應該享有言論自由」，因為這會讓革命成果前功盡棄。

徐女提到，當天這堂課是與「中國革命」有關的課，讀的資料涉及毛澤東的「民主專政」概念。而這個月讀的資料還包括「暴力革命如何解放了數百萬人，解放女性」等議題。

徐女的影片發出後不久，就被包括一些美國自媒體在內的網友在X平台廣為轉發，立刻遭到非議。眾多美國網友要求美國政府註銷她的簽證，並將她驅逐出境遣送回中國。還有網友直接向歐柏林學院舉報，要求校方徹查徐女的言論是否違法及她是否還適合在該校就讀。

在引起軒然大波後，徐女迅速刪除這段短片，並將她在社交媒體的帳號都改成不公開，但這段短片早已在網路上廣為流傳。