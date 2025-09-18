德州男牛排店用餐昏倒 餐廳竟將他丟到店外等死

美國休士頓傳出一起駭人聽聞的離奇命案，一名顧客用餐時突然昏倒，但牛排店家非但沒有報警或叫救護車，還直接把他「棄屍」在店外的人行道上。男子就這樣昏死在路邊，直到隔天早上才被路人發現，但早已回天乏術。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年8月7日，莫布里（Jessie Mobley, Jr.）到休士頓的KFFO非洲牛排館用餐，但這頓晚餐卻成了他人生的最後一餐。據警方紀錄，莫布里用餐到一半突然在座位上昏倒，店員誤以為他是流浪漢，竟直接把他和隨身物品搬到餐廳外的美容學校旁邊。店家就這樣將他棄之不顧，甚至沒有報警或叫救護車。

隔天早上，一名美容學校的學生薩拉索拉（Andrea Arbelaez Sarrazola）到校時發現莫布里靠著牆壁一動也不動，她走近一看，發現莫布里已經臉色發紫，甚至有蟲爬上耳朵，身體也已經出現明顯的屍斑和腐敗，嚇得她立刻報警。

莫布里的家人接獲死訊後，立刻趕到現場，但父母卻只能指認兒子冰冷、發紫屍體。他的繼母在受訪時難過地表示，莫布里的屍體狀態很可怕，不但全身發紫，還開始腐爛。

目前警方仍在調查莫布里的死因，法醫也仍未釐清他的死因。休士頓警方表示，如果莫布里是自然死亡，這起案件會就此結案。不過莫布里的家人對餐廳的處理方式感到非常不滿。他的繼母批評，若是當下有人伸出援手或打電話報警，或許就能避免憾事發生。莫布里的父親也透露，他打算在法醫確定兒子的死因後，聘請律師追究店家相關責任。