快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

首度回應！川普怒控誹謗「索賠150億美元」 紐時執行長淡定：不會被嚇到

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
美國總統川普15日對紐約時報提出索賠高達150億美元的誹謗訴訟，紐時執行長勒菲安表示，這起訴訟缺乏法律依據，紐時不會被川普的威嚇嚇到。圖為紐約市曼哈頓的紐約時報。路透
美國總統川普15日對紐約時報提出索賠高達150億美元的誹謗訴訟，紐時執行長勒菲安表示，這起訴訟缺乏法律依據，紐時不會被川普的威嚇嚇到。圖為紐約市曼哈頓的紐約時報。路透

美國總統川普15日對紐約時報提出索賠高達150億美元的誹謗訴訟，紐時執行長勒菲安表示，這起訴訟缺乏法律依據，紐時不會被川普的威嚇嚇到。

這起訴訟是川普在第二任期對媒體採取的一系列法律行動的最新舉措。川普7月也曾對華爾街日報提出索賠高達100億美元的誹謗訴訟。

勒菲安（Meredith Kopit Levien）是在金融時報（Financial Times）舉辦的會議中做此表示。金融時報在昨天的報導中指出，這是勒菲安首度就此事公開發表評論。

萊維恩強調，川普的訴訟缺乏法律依據。她認為，這是針對紐約時報及其他新聞機構採取的反媒體行動，旨在嚇阻獨立媒體進行事實報導，紐約時報不會因此動搖。

截至截稿前，白宮尚未回應對此事的評論請求。

根據訴狀內容，川普指責紐約時報惡意刊載和撰寫關於他的報導與書籍，內容涉及失實及捏造，對他的名聲造成損害。

紐約時報回應路透社的評論請求時表示，該訴訟缺乏法律依據，並表示這是對獨立媒體報導的打壓。

法律 川普 美國 紐約時報

延伸閱讀

川普二度訪英 美企送400億投資 倫敦卻爆反川大遊行

美企投資外 英國盼川普到訪達成3大目標

歐巴馬稱美國已出現政治危機 暗批川普限制政敵言論

入籍儀式影片致賀 川普籲新公民珍視美國憲法、忠誠團結一致

相關新聞

首度回應！川普怒控誹謗「索賠150億美元」 紐時執行長淡定：不會被嚇到

美國總統川普15日對紐約時報提出索賠高達150億美元的誹謗訴訟，紐時執行長勒菲安表示，這起訴訟缺乏法律依據，紐時不會被川...

賓州鄉村重大槍案 警3死2重傷 凶嫌已遭擊斃

賓州中南部鄉村地區的北科多魯斯鎮( North Codorus Township)，17日發生驚人槍擊事件，警方人員在執...

美移民局公布入籍考128新題庫 10月18日後更難考

川普政府為緊縮合法移民程序，決定革新入籍考試。美國公民及移民服務局（USCIS）17日宣布啟動涉及「多重步驟」的入籍程序...

紐約市長促速立法淘汰中央公園馬車 簽令加強監管

紐約市長亞當斯(Eric Adams)17日宣布支持全面淘汰中央公園馬車，並簽署行政命令，要求市府各機構加強對該行業的監...

美兩個世界 高收入與老年人更穩 低薪與年輕人走下坡

華爾街日報16日報導，美國貧富不均早就不是新聞，但如今出現的狀況是兩者差距再次擴大，朝著不同方向發展；高收入與老年人財富...

歐巴馬稱美國已出現政治危機 暗批川普限制政敵言論

前總統歐巴馬16日於賓州一場演說中，暗指川普總統及其盟友正在利用保守派倡議人士柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。