首度回應！川普怒控誹謗「索賠150億美元」 紐時執行長淡定：不會被嚇到

美國總統川普15日對紐約時報提出索賠高達150億美元的誹謗訴訟，紐時執行長勒菲安表示，這起訴訟缺乏法律依據，紐時不會被川普的威嚇嚇到。

這起訴訟是川普在第二任期對媒體採取的一系列法律行動的最新舉措。川普7月也曾對華爾街日報提出索賠高達100億美元的誹謗訴訟。

勒菲安（Meredith Kopit Levien）是在金融時報（Financial Times）舉辦的會議中做此表示。金融時報在昨天的報導中指出，這是勒菲安首度就此事公開發表評論。

萊維恩強調，川普的訴訟缺乏法律依據。她認為，這是針對紐約時報及其他新聞機構採取的反媒體行動，旨在嚇阻獨立媒體進行事實報導，紐約時報不會因此動搖。

截至截稿前，白宮尚未回應對此事的評論請求。

根據訴狀內容，川普指責紐約時報惡意刊載和撰寫關於他的報導與書籍，內容涉及失實及捏造，對他的名聲造成損害。

紐約時報回應路透社的評論請求時表示，該訴訟缺乏法律依據，並表示這是對獨立媒體報導的打壓。