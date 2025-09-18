美法官令驅逐挺巴領袖哈里爾　涉綠卡申請不實

根據今天提交的法庭文件，美國南部路易斯安那州一名法官諭令，知名的親巴勒斯坦抗議領袖哈里爾因在申請綠卡時未完整披露資訊，將被遣返至阿爾及利亞或敘利亞。

法新社報導，移民法官柯曼斯（Jamee Comans）在法庭文件中寫道：「特此進一步下令，被告應從美國遣返回阿爾及利亞，或作為替代方案遣返至敘利亞。」

柯曼斯在9月12日簽署的命令中聲稱，哈里爾（Mahmoud Khalil）在申請綠卡時未全盤揭露相關資訊，「並非資訊不足、未受教育之申請人的疏忽…本庭認定，被告是蓄意對重要事實作出不實陳述」。

哈里爾透過美國民權聯盟（American Civil LibertiesUnion）發表聲明回應表示：「川普政府持續因我行使言論自由權而對我進行報復，這並不令人意外。」

他說：「他們透過不公正的移民法庭發動最新手段，再次暴露他們的真面目。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈里爾的律師表示，他們打算對驅逐出境命令提出上訴，同時指出聯邦地區法院另外發布的命令依然有效，禁止政府在聯邦法院案件進行期間立即將他驅逐或拘留。

哈里爾是美國的合法永久居民，配偶是美國公民，並育有一名在美國出生的兒子，他曾在3月初遭移民當局拘留3個月，面臨遭遣返的可能性。

哈里爾曾就讀哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity），是全美親巴勒斯坦校園抗議活動中最引人注目的領袖之一。他於今年6月獲釋，但仍持續面臨聯邦當局的驅逐威脅。