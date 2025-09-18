未死先摘器官、重富輕貧　吹哨者揭美器捐內幕

美國一名曾擔任腎臟移植計畫的高層揭露，美國器官移植體系受財務誘惑腐化，移植器官分配「重富人、輕窮人」，甚至器捐病患還沒真正死亡即摘取器官，內部問題叢生。

華盛頓郵報指出，2020年初，達拉斯公共醫療體系「派克蘭健康」（Parkland Health）的腎臟移植計畫主任蔡斯（Patrek Chase）發現病患在等候腎臟捐贈猶如煎熬，一名病患苦候9年才等到，但病情已惡化而無法接受移植，更多人則是在等待中去世。

當時他告訴醫院高層，延誤的一大原因在於本該分配給派克蘭病患的器官，被轉送到附近的德州大學西南醫學中心（UTSW）。後者是一所享有聲望的學術醫院，受服務的群體更富裕，而派克蘭則服務大量較貧困者。

蔡斯說：「我觀察到派克蘭的病患被跳過，器官被分配給UTSW的病人。這迫使我們許多病患不得不繼續長期洗腎，在移植等候名單上苦熬。」

據華郵查閱蔡斯於2020年初提交醫院高層的一份簡報，顯示在前一年裡至少有36次，派克蘭的病患本可分配到供移植的腎臟，最終卻因醫生稱受贈器官有問題而作罷。然而蔡斯說在這36例中，醫界隨後卻將同一腎臟移植給UTSW的病人。

蔡斯在器官移植醫院和器捐組織有15年資歷。他表示，美國蒐集、分配移植器官的管道，已被人性貪婪、監督鬆散，以及為最大化從聯邦醫療保險機構取得撥補款項的光怪陸離手法所腐化。蔡斯已根據包羅萬象的舉報內容提起相關訴訟。

蔡斯的訴訟針對器官移植體系的環節，包括募集與採集器官的非營利組織及執行手術的移植中心。在他的描述中，這些單位都受財務誘因而腐化。

2022年，一份參議院財政委員會報告將70例死亡歸咎於器官篩檢失誤，並指出器捐與移植體系存在大量缺陷。政府調查人員在更近期時發現，負責肯塔基、西維吉尼亞、俄亥俄等州部分地區的器官採集機構，恐在病人尚未被確認死亡前就已開始器官摘取，至少有28次之多。

蔡斯將矛頭對準LiveOnNY、NJ Sharing Network與Southwest Transplant Alliance這3個他曾任職或合作過的器捐籌集單位，指控這3個單位執著於最大化報銷金額，結果蒐集數百顆無法移植的腎臟，只因聯邦醫療保險對腎臟移植有固定補助。

蔡斯甚至稱Southwest Transplant Alliance的器官採集團隊手法太過分，以至於被派克蘭的醫護人員稱為「禿鷹」。他透露有回一名派克蘭的病患竟被帶進手術室準備器官摘取，但患者「其實還沒真正死亡」，是派克蘭的醫生及時介入才得以阻止。

他還指控NJ Sharing Network為領取更多補助，竟蒐集胰臟並假稱用於「醫學研究」，但其實只是將胰臟存放在一個與研究毫無關聯的醫用冷凍庫裡。

對曾任職過的伊利諾州聖三一健康（TrinityHealth）體系的羅耀拉大學醫學中心（LoyolaUniversity Medical Center），蔡斯表示中心裡的醫生為幫醫院增加收入，有時甚至冒著病患生命危險動刀。他指控醫生在選擇移植受贈者時魯莽行事，曾在短短6週內讓3名病患死於手術室。

蔡斯說，為求掩蓋，羅耀拉大學醫學中心保留3套帳簿。若移植病人在手術室死亡，內部記錄會列為移植失敗或移植相關死亡，但在正式記錄裡卻沒有，這使中心得以隱匿相關問題。

Southwest Transplant Alliance未回應華郵相關詢問，但他們的律師在法律文件中表示，指謫他們的器官採集是出於「欺詐性收費」不實，蔡斯的指控「含糊不清且難以置信」。

NJ Sharing Network不願就蔡斯發起的訴訟置評，但也 在一份法律文件中稱蔡斯的指控充斥「邏輯跳躍」；LiveOnNY的律師上週則在提交的法律文件表示，蔡斯的指控只是出於他個人對LiveOnNY的運營、支出決策不滿。

羅耀拉大學發言人不願回應。但在法律文件中，羅耀拉大學的律師表示，維護多個資料庫而對某些資訊進行不同的分類「並無什麼邪惡之處」，醫院「經常將部分重疊的資訊保存在不同的資料庫以供不同用途」。

至於病患死亡一事，律師稱這是因羅耀拉醫學中心收治到病情更嚴重的患者使然。