美軍三炸委內瑞拉運毒船 傳五角大廈軍方律師擔心法律後果

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自美國總統川普15日在真實社群發布影像的截圖顯示，美軍在南方司令部管區的加勒比海域，襲擊一艘涉嫌載有毒販的船隻。法新社
美國總統川普近日表示，美軍已擊沉第3艘自委內瑞拉出發，涉嫌走私毒品的船隻。華爾街日報17日獨家引述知情人士報導，部分軍方律師與國防部官員對川普擴大軍事行動，打擊拉美販毒集團的法律後果表達憂慮。

知情人士表示，顧慮主要在於襲擊本身的正當性，以及參與行動的美軍人員所面臨的法律後果。其中一人透露，一些國防部官員和職業軍事律師已向決策階層提供書面與口頭的法律意見，但認為這些意見遭到忽視，甚至被刻意排除在外。

軍方內部出現異議的消息，可能加劇外界的監督。國會議員與外部專家已批評此舉等同一連串非法的法外處決。雖然川普政府在擴大行動上未受到阻止，但處理毒販的交戰規則一向以截查為主，五角大廈內部仍有官員對未經事先警告就直接動用致命武力的決定表示擔憂。

一名人士指出，對中東恐怖組織動用致命武力尚有國會授權依據，但對拉美販毒集團成員採取同樣手段則屬完全不同情況。另有國防官員打算為參與攻擊，可能「承擔個人責任」的美軍人員提供法律保護。

由於國會未授權針對販毒集團展開軍事行動，川普政府援引總統作為三軍統帥的憲法權力為攻擊辯護，並聲稱美國是在國際法框架下行使自衛權，但多名國會議員與法律專家強烈駁斥此說。

此外，此次行動的合法性爭議，也正值外界憂心川普政府可能將軍法體系政治化之際。國防部長赫塞斯今年稍早開除陸、海、空三軍的軍法署長，還委任私人律師出任海軍軍法官。國際危機組織資深分析師哈里森（Sarah Harrison）指出，赫塞斯撤換軍法高層已使五角大廈內部不敢再提出任何形式的法律異議。

她說：「總統下令執行，卻沒有任何軍方公開表達異議，這應該引起所有人的關切，因為如今軍方動用武力已經沒有明確的限制。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 法律 美軍 國防部 委內瑞拉

