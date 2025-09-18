川普宣布將「Antifa 」列為重大恐怖組織 建議徹查幕後金主

美國總統川普正在對英國進行國是訪問，當地時間18日凌晨仍上真實社群發文宣布，將把極左反法西斯運動「Antifa」列為恐怖組織。

川普寫道：「我很高興通知眾多的美國愛國者，我將把ANTIFA，這個病態、危險、激進左派的災難，列為重大恐怖組織。我也會強烈建議，依據最高法律標準和程序，徹底調查那些資助ANTIFA的人，感謝大家對此事的關注！」

美國保守派政治倡議人士柯克遭槍擊身亡後，川普便曾在白宮告訴媒體，考慮將Antifa定為國內恐怖組織。多位政府官員表示，將針對所謂協調左翼行動煽動暴力的組織。一名白宮官員在川普發文後告訴CNN，「這只是總統將採取的眾多行動之一，目的是針對那些助長政治暴力的左翼組織。」

目前尚不清楚川普將透過何種機制完成此項指定，也不確定此舉能帶來什麼實際效果。Antifa本身屬於一種鬆散的社會運動，缺乏中央化組織或明確領導架構，因難以判斷具體會鎖定哪些對象。

此外，美國政府若指定外國組織為恐怖組織，任何向其提供「物質支持」的行為皆屬違法，但針對國內組織目前並無類似法律規範。此舉也引發部分民主黨人批評，指責川普藉此製造藉口，打壓異議或反對聲音。

CNN先前報導，「Antifa」一詞用於描述一個政治理念偏向左派，通常是極左的廣泛人群，行動並不等同於民主黨政綱。雖然部分州的團體會定期聚會，但「Antifa」並沒有正式領導人或總部。