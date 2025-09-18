川普擬列「反法西斯運動」為恐怖組織　對象與機制闕如

美國總統川普今天表示將把「反法西斯運動」（Antifa）列為「重大恐怖組織」，他自第1任期以來心繫於此。不過美國並無所謂國內恐怖組織名單，Antifa也並非某一特定團體。

綜合法新社與美聯社報導，正在英國進行國是訪問的川普，今天凌晨在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）宣布上述消息。

川普表示「反法西斯運動」（Antifascist Action,Antifa）是一場「病態、危險、激進的左派災難」，他將「強烈建議」對「反法西斯運動」資助者進行調查。

川普表示，「是的，我會這麼做」。「我百分之百會這麼做。『反法西斯運動』太可怕了。」

川普15日就在白宮向媒體表示，他考慮將「反法西斯運動」列為「國內恐怖組織」。反法西斯運動是鬆散的反法西斯社運群體，成員來自四面八方，但川普常把它當作各種左派示威與活動的統稱。

目前尚不清楚美國政府將如何把鬆散的意識型態群體列為恐怖組織，白宮也沒有立即提供更多細節。

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）日前堅決表示川普政府會瓦解一個「國內龐大的恐怖活動」，米勒

聲稱這與保守派網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺案有關。

雖然聯邦執法部門的任務包括打擊恐怖主義，但美國並沒有一份所謂的「國內恐怖組織」名單。部分原因是美國組織享有憲法「第一修正案」（FirstAmendment）所保障的言論與和平集會等自由。

曾擔任川普政府聯邦調查局局長（FBI）的瑞伊（Chris Wray）在當年證詞指出，『反法西斯運動』是一種意識形態，而不是一個組織，它缺乏通常允許聯邦政府將其指定為恐怖組織的等級結構。

共和黨聯邦參議員凱西迪（Bill Cassidy）晚間讚揚賞川普的聲明。他表示，「反法西斯運動利用合法的不滿煽動暴力與無政府狀態，反對眾人正義。總統正確認識其破壞作用，並將它指定為國內恐怖分子。」