柯克遇害引寒蟬效應 美職場頻傳抨擊柯克後被炒

美國脫口秀主持人吉米金摩因評論右派政治網紅柯克遇害遭停播。隨川普政府對不滿柯克或慶幸柯克之死者開刀，教師、傳媒到航空公司員工因評論柯克遇害而遭解雇的情況頻傳。

柯克（Charlie Kirk）10日在美國猶他谷大學（UtahValley University）演說時遭槍擊喪命，享年31歲。美國有關單位12日將22歲的犯嫌羅賓森（TylerRobinson）羈押。雖然官方尚未確認犯嫌動機與政治傾向，但川普政府上下近日頻將矛頭對準左翼團體。

美國Axios新聞網指出，祭出懲罰手段符合「川普2.0」上台後限制言論自由的作法，然而把「批評柯克」列為禁區，卻讓職場員工的言論自由與權益受到威脅。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）15日表示，已開始對公開慶祝柯克遇害的非美國公民撤銷簽證；Axios今年3月時曾披露，國務院將利用人工智慧（AI）技術來識別被視為「挺哈瑪斯」的外國學生並撤銷簽證。

連自稱「絕對言論自由主義者」的馬斯克（ElonMusk），都在12日於X上用@alert標記微軟執行長納德拉（Satya Nadella），起因是有人轉貼據稱微軟旗下遊戲開發商暴雪（Blizzard）開發人員在「詆毀」柯克一事。

微軟當天隨即在X發文，表示他們「注意到少數員工對近期事件表達的看法」，正對「個別情況逐一審查」。

● 被盯上者紛遭開除 美教育圈淪重災區

柯克遇刺身亡後，教育圈就傳出有人因在網上「慶祝」而遭殃。根據福斯新聞（Fox News）地方台的報導，一名南卡羅來納州的公立學校教師因在柯克死亡後發文「美國今天變得更偉大」而被解雇。

全美其他地方因類似貼文而遭停職的教師人數，目前包括麻薩諸塞州至少4人、密蘇里州2人，紐約與亞特蘭大各有4人及3人。另據國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，在柯克遇害後的48小時內，就有十多名教師遭不同懲處。

連全美各地大學校院的教職員也不能倖免。田納西州共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）主張解雇一名中田納西州立大學（Middle TennesseeState University）員工，原因是對方在貼文中稱自己對柯克之死「完全不同情」；校方隨後證實，這名員工已「即刻解雇」。

美國民權聯盟（ACLU）南卡羅來納分會表示，這類「事後算帳」已構成威嚇行徑，且是對教師與教授「以個人身份發表的政治言論」展開「針對性的騷擾」。

● 航空公司、餐飲、運動隊伍也被牽連

民間企業也出現因員工在社群媒體上發表關於柯克的貼文而遭開除情況，像是快餐連鎖店Freddy's FrozenCustard & Steakburgers、美式足球的卡羅萊納黑豹隊（Carolina Panthers）以及華府的律師事務所PerkinsCoie。

多家媒體報導，美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta AirLines）都有就員工的柯克相關貼文展開懲處。交通部長達菲（Sean Duffy）並公開支持美國航空的決定。

辦公室用品供應商「歐迪辦公」（Office Depot）的母企業ODP Corporation稱解雇一名員工，因有影片顯示對方拒絕列印一張柯克追悼會海報。

● 媒體與娛樂圈

美國廣播公司（ABC）今天宣布，無限期停播吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目，原因是他15日在節目裡對柯克遇害的相關評論招致大量批評。美廣宣布停播吉米金摩前，遭聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）警告將採取必要措施。

吉米金摩當時在節目裡說：「上週末我們看到MAGA陣營這群人可謂毫無底線，他們試圖和殺害柯克的那個小子撇清關係，並想盡辦法從這件事中獲取政治利益。」

華盛頓郵報專欄作家阿提亞（Karen Attiah）表示，她因「公開反對政治暴力、種族議題雙標，以及不滿美國對槍枝的冷漠」而被報社解雇。

微軟國家廣播公司（MSNBC）分析師陶德（Matthew Dowd）因評論柯克鼓吹仇恨言論而被解雇；他說「仇恨的想法會引發仇恨的言語，而仇恨的言語最終會導致仇恨的行動。」

微軟國家廣播公司總裁庫特勒（Rebecca Kutler）為陶德的發言致歉，稱之為「不當、缺乏同理心且不可接受」；陶德被解雇後於社媒寫道「右翼媒體暴民」在多個平台上對他攻擊。

DC漫畫（DC Comics）取消近期所推出的Red Hood漫畫系列，原因是作者費克馬丁（Gretchen Felker-Martin）在社媒上針對柯克的發言。

DC漫畫發言人在給娛樂新聞「好萊塢報導」（THR）的聲明裡說：「任何可能被視為煽動敵意或暴力的貼文或公開言論，都與公司的行為準則不符。」