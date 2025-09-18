首位這樣說的美參議員！桑德斯：以軍在加薩實施種族滅絕

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
參議員桑德斯。(美聯社)
美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）今天表示，以色列正在加薩走廊實施種族滅絕，並稱這一結論「無可避免」，他也成為首位使用該詞的美國參議員。

英國「衛報」（The Guardian）報導，桑德斯寫道：「過去兩年來，以色列並非只是單純為了自衛而對抗哈瑪斯（Hamas）。相反地，它是在對全體巴勒斯坦人民發動全面戰爭。」

桑德斯因避用該詞，長期來受到支持者和抗議者的批評。去年，當他在愛爾蘭演講時，抗議者曾高喊該詞，他當時就說讓他感到「反胃」。

聯合國一個獨立專家委員會15日得出結論，認為以色列的行動「符合『防止及懲治滅絕種族公約』訂定的標準」。

桑德斯在他的參議院個人網站上，發表一篇標題為「這是種族滅絕。意圖很明顯。」的聲明，並寫道：「我同意（這個說法）。」

桑德斯引用傷亡數字：加薩約220萬名巴勒斯坦人中，至少有6萬5000人死亡、16萬4000人受傷。以色列軍方資料庫的數據顯示，其中83%的死者為平民。

他也指出，以色列官員的言論可作為意圖的證據，並引述國防部長葛朗特（Yoav Gallant）稱巴勒斯坦人為「人形動物」，以及財政部長史莫特里奇（BezalelSmotrich）誓言「加薩將被徹底摧毀」。

桑德斯雖然表示，在10月7日那場導致約1200人死亡的攻擊後，以色列有權自衛，但他認為，以色列的回應卻針對了加薩所有巴勒斯坦人。

他寫道：「身為美國人，我們必須停止成為屠殺巴勒斯坦人民的幫凶。既然已認定為種族滅絕，我們必須盡一切力量，要求立即停火，並透過聯合國促成大規模人道援助，採取初步措施讓巴勒斯坦人擁有自己的國家。」

桑德斯如今加入一小群、但人數不斷增加的聯邦眾議員行列，其中包括歐加修－寇蒂茲（AlexandriaOcasio-Cortez）、特萊布（Rashida Tlaib），以及共和黨籍的葛林（Marjorie Taylor Greene）。同日稍早，佛蒙特州眾議員巴林特（Becca Balint）也將此事件定調為種族滅絕。

桑德斯 以色列 巴勒斯坦

