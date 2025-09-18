美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃
紐約時報報導，美國賓州南部17日下午發生槍擊事件，5名員警中彈，其中3人殉職，槍手遭當場擊斃。
根據賓州州警，賓州南部約克郡（York County）一處鄉村地區，當地時間17日午後2時10分左右，員警持法院令狀執行一項「與家庭糾紛」相關的行動，突然遭到1名槍手開火。
州警局長巴里（Christopher Paris）透露，除3名員警殉職外，另2名重傷員警已送醫救治，雖情況危急，但仍屬穩定。
當地春園（Spring Grove）學區一度下令學校「就地避難」，但稍後解除，確認校園未受影響。
目前殉職警員身分尚未公布，相關調查仍在進行中。
賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）下午抵達社區，並與殉職警員的家屬會面。他在記者會上強調，警察家庭承擔巨大風險，「他們支持穿上制服、衝向危險的親人，並祈禱他們能平安歸來」。
