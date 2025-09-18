美國賓州槍手朝5警開槍　3人殉職2人重傷

美國賓夕法尼亞州警察局長表示，一名槍手今天朝5名警察開槍，造成3人喪生與2人重傷，槍手隨後當場遭擊斃。

綜合法新社與路透社報導，州警察局長巴里斯（Christopher Paris）說：「我可以證實，今天有5名執法人員中彈，其中3人不幸身亡。」他還補充說，有兩名警員已被送往醫院，情況危急。

巴里斯表示，這起槍擊案發生在賓州東南部約克郡（York County）的北科多魯斯鎮（North CodorusTownship），當時涉案警員因調查先前警方處理的案件而返回現場。

事發數小時後，巴里斯在記者會上表示：「他們到現場是為了追蹤昨天展開的調查。」他拒絕詳細說明事發情況，僅稱這起調查屬於「家庭相關」案件。

這起槍擊案造成3名警員死亡，另有兩名中彈的警員被送往附近醫院，院方表示他們傷勢危急但情況穩定。

至少有一家當地媒體報導，槍擊案發生時，警方正試圖執行搜查令。

巴里斯說，槍手已遭警方擊斃。犯嫌身分尚未對外公布，有關當局拒絕立即透露涉案警員隸屬的執法機關。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）前往醫院向殉職警員致意，他表示：「這對約克郡與整個賓州而言，絕對是悲慘且令人心碎的一天。」他懇請大家為罹難者家屬禱告。

他說：「重要的是，你們要知道，現在正在悲痛的家庭…有多麼以他們穿上制服守護我們安全的親人為傲。」

夏皮洛也坦言，他接到美國司法部長邦迪（PamBondi）的電話，對方承諾將提供一切必要的聯邦支援。