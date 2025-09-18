美國賓州槍手朝5警開槍　3人殉職2人重傷

快訊

美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
圖為持槍示意圖(與本案無關)。圖／ingimage
美國賓夕法尼亞州警察局長表示，一名槍手今天朝5名警察開槍，造成3人喪生與2人重傷，槍手隨後當場遭擊斃。

綜合法新社與路透社報導，州警察局長巴里斯（Christopher Paris）說：「我可以證實，今天有5名執法人員中彈，其中3人不幸身亡。」他還補充說，有兩名警員已被送往醫院，情況危急。

巴里斯表示，這起槍擊案發生在賓州東南部約克郡（York County）的北科多魯斯鎮（North CodorusTownship），當時涉案警員因調查先前警方處理的案件而返回現場。

事發數小時後，巴里斯在記者會上表示：「他們到現場是為了追蹤昨天展開的調查。」他拒絕詳細說明事發情況，僅稱這起調查屬於「家庭相關」案件。

這起槍擊案造成3名警員死亡，另有兩名中彈的警員被送往附近醫院，院方表示他們傷勢危急但情況穩定。

至少有一家當地媒體報導，槍擊案發生時，警方正試圖執行搜查令。

巴里斯說，槍手已遭警方擊斃。犯嫌身分尚未對外公布，有關當局拒絕立即透露涉案警員隸屬的執法機關。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）前往醫院向殉職警員致意，他表示：「這對約克郡與整個賓州而言，絕對是悲慘且令人心碎的一天。」他懇請大家為罹難者家屬禱告。

他說：「重要的是，你們要知道，現在正在悲痛的家庭…有多麼以他們穿上制服守護我們安全的親人為傲。」

夏皮洛也坦言，他接到美國司法部長邦迪（PamBondi）的電話，對方承諾將提供一切必要的聯邦支援。

美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃

紐約時報報導，美國賓州南部17日下午發生槍擊事件，5名員警中彈，其中3人殉職，槍手遭當場擊斃。

美深夜脫口秀主持人吉米金摩談柯克槍擊案惹禍 節目遭「無限期停播」

迪士尼公司旗下美國廣播公司（ABC）17日宣布，深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）因近日談到美國總統...

川普經濟顧問加入聯準會 鮑爾：仍致力維持獨立性

美國總統川普欽點其經濟顧問米蘭為美國聯邦準備理事會（Fed）的新任理事。媒體關切，米蘭仍保有白宮職位，是否有損聯準會獨立...

「我受夠了他的仇恨」柯克槍擊案凶嫌首度出庭 自白紙條曝光

美國總統川普盟友、政治倡議人士柯克遇刺案，廿二歲凶嫌羅賓森十六日透過遠距方式首度出庭。猶他州檢方指稱，羅賓森曾在給室友的...

近七成美國人有旅遊焦慮 看社群覺得自己落後他人

去冰島追極光、到巴黎鐵塔下打卡或在日本吃美食，都是現代人常常看到的社群日常，不過這樣的日常卻讓許多美國人「心生自卑」，甚至覺得自己不如他人。

美8州爆「接吻蟲」疫情！CDC估28萬人染病 感染終身帶寄生蟲

紐約時報報導，美國「接吻蟲病」疫情引發關注，包括加州、亞利桑那州與密西西比州等8個州傳出人類感染病例，美國疾病管制暨預防...

