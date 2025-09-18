快訊

美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃

今明3颱接力生成 「樺加沙」最新路徑曝 賈新興：下周一晚起影響台灣

美國佛州緬甸蟒氾濫！機器「間諜兔子」誘殺大作戰

聽新聞
0:00 / 0:00

美深夜脫口秀主持人吉米金摩談柯克槍擊案惹禍 節目遭「無限期停播」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
圖為美國深夜脫口秀主持人金摩2024年在第96屆奧斯卡頒獎典禮上發表開場獨白。路透
圖為美國深夜脫口秀主持人金摩2024年在第96屆奧斯卡頒獎典禮上發表開場獨白。路透

迪士尼公司旗下美國廣播公司（ABC）17日宣布，深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）因近日談到美國總統川普盟友柯克槍擊致死案時引發爭議，節目「將無限期停播」。

CNN報導，金摩在15日晚間的「Jimmy Kimmel Live」開場獨白中暗示，槍擊柯克的兇嫌羅賓森可能是親川普的共和黨人。他說：「MAGA幫正拼命想把這個殺害柯克的孩子描繪成他們陣營以外的人，並盡一切努力從中撈取政治利益。在互相指責的同時，也有人在哀悼。」

ABC突然做出這項宣布，起因是至少一家聯播台主要營運商表態，「在可預見的未來」不會播出《Jimmy Kimmel Live》。該營運商Nexstar指出，公司「強烈反對金摩先生近期有關柯克遇害的言論，並將在其ABC聯播市場以其他節目取代該節目」。

ABC發言人表示：「Jimmy Kimmel Live將無限期停播」，但拒絕透露更多細節。迪士尼、ABC與金摩的經紀人均未立即發表評論。

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）當天接受右翼Podcaster主持人強森（Benny Johnson）訪問時表示，金摩的言論構成「最惡劣的行徑」，並暗示FCC可能會撤銷ABC聯播台的執照，以迫使迪士尼懲處金摩。

卡爾說：「我們可以用簡單的方式，也可以用困難的方式處理這件事。這些公司可以自己想辦法改變行為，對金摩採取行動，否則FCC將會有更多後續工作要做。」並補充指出，ABC在內的廣播業者「持有我們FCC頒發的執照，這也意味著有義務以公共利益為優先來營運。」他又抨擊金摩「毫無才華」，並指出其言論顯示出「某種絕望的無關緊要」。

CNN指出，金摩也經常成為美國總統川普的抨擊對象。在哥倫比亞廣播公司（CBS）宣布取消柯貝爾（Stephen Colbert）主持的《深夜秀》後不久，川普表示：「接下來輪到更沒才華的金摩了。」

美國 川普 迪士尼

延伸閱讀

柯克案凶嫌面臨加重謀殺罪 檢方矢言求處死刑

柯克遇刺案調查遭批評 FBI局長為任內表現辯護

柯克遇刺與網路社群極端化 社媒業者一片安靜

「我受夠了他的仇恨」柯克槍擊案兇嫌首度出庭 疑似自白簡訊曝光

相關新聞

美國再爆重大槍擊事件！賓州5警中彈3殉職 槍手遭當場擊斃

紐約時報報導，美國賓州南部17日下午發生槍擊事件，5名員警中彈，其中3人殉職，槍手遭當場擊斃。

美深夜脫口秀主持人吉米金摩談柯克槍擊案惹禍 節目遭「無限期停播」

迪士尼公司旗下美國廣播公司（ABC）17日宣布，深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）因近日談到美國總統...

川普經濟顧問加入聯準會 鮑爾：仍致力維持獨立性

美國總統川普欽點其經濟顧問米蘭為美國聯邦準備理事會（Fed）的新任理事。媒體關切，米蘭仍保有白宮職位，是否有損聯準會獨立...

「我受夠了他的仇恨」柯克槍擊案凶嫌首度出庭 自白紙條曝光

美國總統川普盟友、政治倡議人士柯克遇刺案，廿二歲凶嫌羅賓森十六日透過遠距方式首度出庭。猶他州檢方指稱，羅賓森曾在給室友的...

近七成美國人有旅遊焦慮 看社群覺得自己落後他人

去冰島追極光、到巴黎鐵塔下打卡或在日本吃美食，都是現代人常常看到的社群日常，不過這樣的日常卻讓許多美國人「心生自卑」，甚至覺得自己不如他人。

美8州爆「接吻蟲」疫情！CDC估28萬人染病 感染終身帶寄生蟲

紐約時報報導，美國「接吻蟲病」疫情引發關注，包括加州、亞利桑那州與密西西比州等8個州傳出人類感染病例，美國疾病管制暨預防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。