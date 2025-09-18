美深夜脫口秀主持人吉米金摩談柯克槍擊案惹禍 節目遭「無限期停播」

迪士尼公司旗下美國廣播公司（ABC）17日宣布，深夜脫口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）因近日談到美國總統川普盟友柯克槍擊致死案時引發爭議，節目「將無限期停播」。

CNN報導，金摩在15日晚間的「Jimmy Kimmel Live」開場獨白中暗示，槍擊柯克的兇嫌羅賓森可能是親川普的共和黨人。他說：「MAGA幫正拼命想把這個殺害柯克的孩子描繪成他們陣營以外的人，並盡一切努力從中撈取政治利益。在互相指責的同時，也有人在哀悼。」

ABC突然做出這項宣布，起因是至少一家聯播台主要營運商表態，「在可預見的未來」不會播出《Jimmy Kimmel Live》。該營運商Nexstar指出，公司「強烈反對金摩先生近期有關柯克遇害的言論，並將在其ABC聯播市場以其他節目取代該節目」。

ABC發言人表示：「Jimmy Kimmel Live將無限期停播」，但拒絕透露更多細節。迪士尼、ABC與金摩的經紀人均未立即發表評論。

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）當天接受右翼Podcaster主持人強森（Benny Johnson）訪問時表示，金摩的言論構成「最惡劣的行徑」，並暗示FCC可能會撤銷ABC聯播台的執照，以迫使迪士尼懲處金摩。

卡爾說：「我們可以用簡單的方式，也可以用困難的方式處理這件事。這些公司可以自己想辦法改變行為，對金摩採取行動，否則FCC將會有更多後續工作要做。」並補充指出，ABC在內的廣播業者「持有我們FCC頒發的執照，這也意味著有義務以公共利益為優先來營運。」他又抨擊金摩「毫無才華」，並指出其言論顯示出「某種絕望的無關緊要」。

CNN指出，金摩也經常成為美國總統川普的抨擊對象。在哥倫比亞廣播公司（CBS）宣布取消柯貝爾（Stephen Colbert）主持的《深夜秀》後不久，川普表示：「接下來輪到更沒才華的金摩了。」