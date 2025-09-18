川普經濟顧問加入聯準會 鮑爾：仍致力維持獨立性

美國總統川普欽點其經濟顧問米蘭為美國聯邦準備理事會（Fed）的新任理事。媒體關切，米蘭仍保有白宮職位，是否有損聯準會獨立性，主席鮑爾（Jerome Powell）今天對此強調，聯準會仍致力維護自身的獨立性。

聯準會今天宣布降息1碼，而川普（Donald Trump）欽點的新任聯準會理事米蘭（Stephen Miran）投下唯一反對票，主張降息2碼。

鮑爾下午在記者會被問及，米蘭仍持續擔任白宮經濟顧問委員會主席，其與行政部門的關係是否有損聯準會獨立性。鮑爾回應表示，「我們今天確實歡迎了一位新成員」，在追求使命目標上仍保持團結，「我們堅定致力維護自身的獨立性」。

鮑爾表示，除此之外，「我沒有其他可說的」。

聯準會今天決定將基準利率下調25個基點（1碼）至4.0%到4.25%區間。米蘭投下唯一的反對票，他支持更大幅度的降息，主張降息50個基點（2碼）。

米蘭獲得川普欽點出任聯準會理事，美國聯邦參議院15日才以48票贊成、47票反對，通過他的任命案。

川普先前曾屢次施壓聯準會降息。