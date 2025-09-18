歐巴馬：柯克遇刺後 美國處於團結或分裂轉捩點

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）表示，保守派活動人士柯克遇刺後，美國正處於「轉捩點」；他暗批現任總統川普不僅未致力於團結人民，反而進一步分裂這個國家。

據美聯社取得的文字紀錄顯示，歐巴馬昨晚於賓州伊利市（Erie）出席由傑佛遜教育協會（JeffersonEducation Society）主辦的活動時表示：「這裡沒有任何模稜兩可之處：我們民主體制的核心前提，就是我們必須能有不同意見，甚至展開激烈辯論，而不必訴諸暴力。」

卸任後一直較為低調的歐巴馬，昨天回應主持人提問時，針對川普在柯克遇刺後的言論以及其他行政措施，表達了他的看法。

歐巴馬談到2015年南卡羅來納州查爾斯頓（ Charleston）一間非裔教堂發生9名信眾遇害，他當時身為總統在事件之後展現出領導力；他也談到911恐怖攻擊發生後，共和黨籍時任總統小布希（GeorgeW. Bush）的作為。

歐巴馬說，他認為總統在危機時刻所應扮演的角色，是「要不斷提醒我們彼此間團結一起」。

歐巴馬表示，在柯克（Charlie Kirk）遇害後，川普及其幕僚將政治對手稱為「害蟲、敵人…這顯示出一個更大的問題。」

柯克是保守派政壇的重要人物，創辦了亞利桑那州的「美國轉折點」（Turning Point USA），這是全美最大的政治組織之一，他也因此成為川普的親信。

美聯社報導，在柯克遇刺後，川普提高分貝揚言要打壓他所謂的「激進左派」，這引發外界的疑慮，擔心共和黨政府是否想利用柯克遇刺案所激發的眾怒來壓制異議。

川普政府今天針對歐巴馬的言論作出回應。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）聲明表示：「歐巴馬總是利用各種機會播種分裂，讓美國人彼此對立，而在他擔任總統以之後，越來越多美國人覺得歐巴馬分裂了國家，而不是團結。」