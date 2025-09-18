「我受夠了他的仇恨」柯克槍擊案凶嫌首度出庭 自白紙條曝光

美國總統川普盟友、政治倡議人士柯克遇刺案，廿二歲凶嫌羅賓森十六日透過遠距方式首度出庭。猶他州檢方指稱，羅賓森曾在給室友的一則訊息中承認犯案，並且提出加重謀殺罪等七項指控，若定罪可處死刑。

ＢＢＣ報導，猶他郡檢察官格雷舉行記者會，展示大量證據，包括自白以及在作案用步槍扳機上發現的ＤＮＡ。他表示，羅賓森曾發簡訊給他的戀人兼室友，寫道：「放下你手上的事，看我鍵盤下面。」

檢方指出，羅賓森在鍵盤下留了一張紙條，上面寫著：「我有機會除掉柯克，而我會付諸行動。」室友讀完疑似自白後回覆：「什麼？你在開玩笑吧。」

羅賓森的室友是一位跨性別者，正從男性轉變為女性，且正在配合調查。格雷進一步引用羅賓森與室友的長篇簡訊往來指出，室友問羅賓森為何殺害柯克，羅賓森回答，「我受夠了他的仇恨」，並說「有些仇恨無法談判化解」，他還寫道，「老實說，我本希望這個祕密能隨著我年老死去才曝光。很抱歉牽扯到你。」室友回覆，「不是你做的吧？」羅賓森說，「是我，很抱歉」。

根據起訴書，羅賓森還告訴父母，如今世上「太多邪惡」，而柯克散播太多仇恨。羅賓森的母親向調查人員表示，兒子近年來政治傾向更加明顯，開始支持同性戀和跨性別權利，並與跨性別者建立戀愛關係。

羅賓森尚未對指控提出答辯，也並未認罪。由於羅賓森財務狀況「貧困」，無力支付律師費，法官已指派一名辯護律師，並裁定他繼續關押在猶他郡監獄的特別囚室，不得交保。