6歲看女王登基、曾狂追黛妃 川普熱愛英國王室70年

美國總統川普17日在英國溫莎城堡國是訪問。英國廣播公司（BBC）同日報導，川普自小對英國王室的熱愛至今70年不退，對盛大場面和儀式的欣賞，將他在這次訪問展露無遺。

1953年6月2日，英國女王伊麗莎白二世加冕典禮在世界各地播出時，當時6歲、母親是蘇格蘭人的川普也在紐約專心看著黑白電視。

還是房地產商人的川普就曾在著作「交易的藝術」談到他母親熱愛英國王室，著迷於大場面、儀式、王室和魅力的概念，對他產生影響。

川普的前國安幕僚希爾曾在她的著作說，川普經常提到他母親欣賞英國王室；川普對他在第一任期與現已過世的伊麗莎白二世會面相當著迷，因為這是川普在這輩子已出人頭地的最重要標誌。

消息人士告訴BBC，川普很早就想結識英國王室，1990年代，他曾向當時是王儲的查理王子提供佛州海湖莊園一年的免費會員資格。但川普收到一封回信禮貌地拒絕，並建議他可以捐款給查理的環保事業。川普認為這是一封「很棒的信」。

1980年代，川普在紐約經營房地產時，小報報導查理和黛安娜王妃有意在川普大樓購買一套價值500萬美元的公寓，美聯社後來刊登了英國王室的否認聲明。許多人認為，這個謠言可能是川普自己散播的。

川普與現任妻子梅蘭妮亞的婚禮，據傳也曾邀請查理參加。該場婚禮在他的海湖莊園近1900平方公尺的新宴會廳舉行，該廳設計靈感源自另一個王室、法王路易十四的凡爾賽宮鏡廳。

王室觀察家梅因澤說，川普幾十年來一直試圖將自己形塑成王室成員，在自身周遭營造貴族般的氣息，「他整個職業生涯都是」。

部分觀察家說，川普認為英國王位具有他渴望的全球地位。科羅拉多州立大學教授哈里斯說，川普一直希望加入英國王室象徵的上流社會頂端，所以和王室相處就是獲得認可和合法性。

川普在另一著作「東山再起的藝術」（暫譯）還曾寫到，他在女性方面唯一遺憾，就是沒機會追求1996年與查理離婚的黛妃。川普形容她是「夢中情人」。

BBC前主持人史考特聲稱，川普在黛妃離婚後確實試圖與她約會，將她視為「終極花瓶妻子」，這個詞一般指有點年紀的成功男子用來炫耀的年輕嬌妻。史考特曾在英媒「周日泰晤士報」寫到，曾聽黛妃說，川普讓他毛骨悚然，玫瑰和蘭花不斷送達她的公寓，讓她日益擔心。

黛妃1997年去世後不久，川普接受電台採訪時聲稱，他本來可以和黛妃上床。但在2016年，川普否認對黛妃有愛意，只覺得她「可愛」。