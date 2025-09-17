近七成美國人有旅遊焦慮 看社群覺得自己落後他人

去冰島追極光、到巴黎鐵塔下打卡或在日本吃美食，都是現代人常常看到的社群日常，不過這樣的日常卻讓許多美國人「心生自卑」，甚至覺得自己不如他人。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國市場研究公司Talker Research近期為旅遊集團Scenic Group做了一項調查，該調查顯示，有七成的受訪者患有「旅遊失調症」（Travel Dysmorphia），也就是覺得自己見識比別人少。

該研究訪問2,000名美國成年人，結果顯示只有不到一半（48%）的受訪者，對自己的旅遊經驗感到滿意。造成自卑感的主要原因，似乎與社群媒體脫離不了關係。超過三分之一（35%）的受訪者表示，朋友和家人的旅遊貼文引發了他們的不安全感，另外32%的人則說，只要和同儕聊起旅遊話題，就會讓他們覺得自卑。

這樣的現象在Z世代身上更明顯，有47%的Z世代認為，看到那麼多網紅或YouTuber出國旅遊，讓他們的「旅遊失調」更嚴重，有超過一半（55%）的人甚至說，光是在社群媒體上看到這些發文，就讓他們覺得自己的人生「落後」了。

調查發現，美國人最常遇到的旅遊障礙是「錢」（63%），其次是工作（19%）和家庭責任（19%）。許多年輕人也抱持著「總有一天」的心態，認為自己還有很多時間可以達成旅遊目標，因此選擇延後旅遊計畫。

儘管有諸多阻礙，美國人對探索世界仍充滿渴望。近三分之一（32%）的受訪者從未離開過美國，但只有12%的人不打算出國。受訪者幾乎希望有生之年能造訪其他國家，其中最想去的地點前三名分別是日本（24%）、巴黎（24%）和希臘（19%）。

不過人們的心態也逐漸轉變，越來越多人將清單改為更實際且短期內可能達成的目標，有四分之一的嬰兒潮世代就把目標放在容易達成的短期小旅行，X世代則更傾向於選擇有意義的歷史和文化之旅（22%），千禧世代認為要好好利用每次旅行（21%），Z世代則偏好與朋友家人一起旅行（21%）。