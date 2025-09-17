快訊

富爸爸作者清崎：ETF是輸家在玩的 川普行政命令將推升「三種」資產

曾登金曲獎獻唱《咒術迴戰》主題曲 樂團King Gnu主唱井口理結婚了

竹聯幫弘仁會詐欺水房涉洗錢3.5億…3律師偷拍筆錄給詐團 下場慘了

近七成美國人有旅遊焦慮 看社群覺得自己落後他人

聯合新聞網／ 綜合報導
看到他人旅遊的社群貼文，讓許多美國人感到自卑。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
看到他人旅遊的社群貼文，讓許多美國人感到自卑。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

冰島極光、到巴黎鐵塔下打卡或在日本吃美食，都是現代人常常看到的社群日常，不過這樣的日常卻讓許多美國人「心生自卑」，甚至覺得自己不如他人。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國市場研究公司Talker Research近期為旅遊集團Scenic Group做了一項調查，該調查顯示，有七成的受訪者患有「旅遊失調症」（Travel Dysmorphia），也就是覺得自己見識比別人少。

該研究訪問2,000名美國成年人，結果顯示只有不到一半（48%）的受訪者，對自己的旅遊經驗感到滿意。造成自卑感的主要原因，似乎與社群媒體脫離不了關係。超過三分之一（35%）的受訪者表示，朋友和家人的旅遊貼文引發了他們的不安全感，另外32%的人則說，只要和同儕聊起旅遊話題，就會讓他們覺得自卑。

這樣的現象在Z世代身上更明顯，有47%的Z世代認為，看到那麼多網紅或YouTuber出國旅遊，讓他們的「旅遊失調」更嚴重，有超過一半（55%）的人甚至說，光是在社群媒體上看到這些發文，就讓他們覺得自己的人生「落後」了。

調查發現，美國人最常遇到的旅遊障礙是「錢」（63%），其次是工作（19%）和家庭責任（19%）。許多年輕人也抱持著「總有一天」的心態，認為自己還有很多時間可以達成旅遊目標，因此選擇延後旅遊計畫。

儘管有諸多阻礙，美國人對探索世界仍充滿渴望。近三分之一（32%）的受訪者從未離開過美國，但只有12%的人不打算出國。受訪者幾乎希望有生之年能造訪其他國家，其中最想去的地點前三名分別是日本（24%）、巴黎（24%）和希臘（19%）。

不過人們的心態也逐漸轉變，越來越多人將清單改為更實際且短期內可能達成的目標，有四分之一的嬰兒潮世代就把目標放在容易達成的短期小旅行，X世代則更傾向於選擇有意義的歷史和文化之旅（22%），千禧世代認為要好好利用每次旅行（21%），Z世代則偏好與朋友家人一起旅行（21%）。

冰島 極光 巴黎 日本 出國旅遊

延伸閱讀

搶劫還咬人！土耳其男被搶匪咬傷 左手腫脹發黑險遭截肢

阻止青少年不當使用想不開 OpenAI要訓練ChatGPT偵測報警時機

美國男為歐洲小三「溺水假死」遠走他國 認錯返美被判刑89天

俄國女為了買拉布布「出賣靈魂」 宗教團體批選擇邪惡

相關新聞

近七成美國人有旅遊焦慮 看社群覺得自己落後他人

去冰島追極光、到巴黎鐵塔下打卡或在日本吃美食，都是現代人常常看到的社群日常，不過這樣的日常卻讓許多美國人「心生自卑」，甚至覺得自己不如他人。

美8州爆「接吻蟲」疫情！CDC估28萬人染病 感染終身帶寄生蟲

紐約時報報導，美國「接吻蟲病」疫情引發關注，包括加州、亞利桑那州與密西西比州等8個州傳出人類感染病例，美國疾病管制暨預防...

勞勃瑞福辭世／倡議環保 創辦日舞影展推動獨立製片

演而優則導、曾獲奧斯卡獎的好萊塢資深影星勞勃瑞福(Robert Redford)，16日早晨在猶他州普羅沃(Provo)...

勞勃瑞福辭世／善用名人敘事力量 曾獲歐巴馬贈勳

勞勃瑞福(Robert Redford)深諳名人的影響力深遠，且了解攝影機與媒體如何敘事，藉此推廣環保等理念。

不全是假消息！柯克槍擊案外案 71歲男子大喊自己是槍手被捕

美國總統川普的盟友柯克遭槍擊致死現在傳出案外案，猶他州警方表示，案發後一度被短暫拘留的71歲男子津恩（George Zi...

美國卸任總統向來很賺 為何唯獨拜登錢途茫茫？

華爾街日報報導，82歲的美國前總統拜登，正開啟一場不如預期中賺錢的後總統生涯。由於年事已高、在民主黨內不受歡迎，以及企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。