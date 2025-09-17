美8州爆「接吻蟲」疫情！CDC估28萬人染病 感染終身帶寄生蟲

紐約時報報導，美國「接吻蟲病」疫情引發關注，包括加州、亞利桑那州與密西西比州等8個州傳出人類感染病例，美國疾病管制暨預防中心（CDC）推估全美約有28萬人染病。一旦感染「接吻蟲病」，終身都會帶有寄生蟲，嚴重會導致心臟與神經病變，甚至死亡。CDC期刊最新報告呼籲，應正式將接吻蟲病列為美國的地方性流行病。

接吻蟲病正式名稱為查加斯病（Chagas disease），主要透過俗稱接吻蟲（kissing bug）的錐蝽類昆蟲傳播。接吻蟲叮咬人類後，常會在傷口附近或臉上排便。其糞便可能含有克氏錐蟲（Trypanosoma cruzi），若人因為搔癢、揉眼睛或擦臉，將這些糞便不自覺帶入眼睛、鼻子或口腔就可能感染。此外，受汙染食物、輸血、器官移植以及母嬰傳播也都是可能感染途徑。

初期症狀包括發燒、全身痠痛、頭痛、皮疹、嘔吐與疲倦，可能持續數周至數月。CDC估計，20%至30%的感染者會發展為重症，導致消化與神經系統疾病、心臟衰竭、中風甚至死亡。

這種感染不像感冒會痊癒，紐約時報報導指出，除非在早期就用特定藥物殺死寄生蟲，否則一旦感染，通常會終身帶有這個寄生蟲，但不一定會發病。

CDC期刊《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）最新報告指出，科學家已在全美32個州發現接吻蟲，主要分布於南方溫暖地區，但隨氣候變遷推動，棲地恐進一步北移。目前至少17個州的哺乳動物被檢出帶有克氏錐蟲，甚至動物園動物與貓狗、馬匹等寵物也有病例。

全球約有800萬人感染查加斯病。研究顯示，這種疾病在拉丁美洲尤其普遍，是導致心臟病的主要原因之一，其造成的健康損害甚至超過瘧疾與茲卡。泛美衛生組織已將其列為美洲21國的地方性流行病。

另外，醫師已在美國阿肯色州、亞利桑那州、加州、路易斯安那州、密蘇里州、密西西比州、田納西州與德州發現人類病例。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，目前全美推估有28萬人感染；紐約時報報導則指出，根據2022年估計28.8萬患者中，僅約1萬例在美國境內感染，其餘大多是在拉丁美洲感染，經旅行或移居帶入美國。

專家認為，實際在美國感染查加斯病的風險相對有限。德州農工大學生態學家哈默（Sarah Hamer）補充，經常接觸接吻蟲才是感染關鍵。一項拉美研究估算，平均需遭接吻蟲叮咬約900至4000次才可能感染。