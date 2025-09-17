不全是假消息！柯克槍擊案外案 71歲男子大喊自己是槍手被捕
美國總統川普的盟友柯克遭槍擊致死現在傳出案外案，猶他州警方表示，案發後一度被短暫拘留的71歲男子津恩（George Zinn）涉嫌試圖假認罪，協助真正的槍手羅賓森（Tyler Robinson）脫逃。他向警方坦承，他曾「大喊自己是槍手，好讓真正的嫌犯逃跑」。目前津恩因妨礙司法遭羈押，另外還被控持有兒童性虐待影像。
美聯社曾報導，從柯克遭槍擊身亡到羅賓森落網的2天內，網上充斥著大量假消息和誤導性言論，流傳最廣的5則錯誤訊息中，就包括津恩被警方上銬帶走，畫面更在社群媒體廣傳，直到有關單位表示他「目前與槍擊案沒有任何關聯」。
BBC報導，柯克10日在猶他谷大學（UVU）遭槍擊後，津恩是警方拘留偵訊的兩人之一，後來確定他們並未涉案，就連羅賓森都注意到津恩被捕，曾傳訊給室友稱警方「抓了某個瘋老頭」。
不過，猶他郡警局長史密斯（Michael Smith）在聲明中指出，津恩「故意大喊自己是槍手，藉此分散警方對真正兇手的注意力」。根據校警提交的法庭文件，津恩一開始大喊：「我射了他，現在來射我吧。」當警方追問作案武器時，據說他回答：「我不告訴你。」
史密斯表示，目前沒有證據顯示津恩與羅賓森串通，但津恩另因性剝削未成年人被拘留，執法單位發現他持有超過20張兒童的照片，「呈現不同程度裸露及性姿勢」。法官15日下令津恩不得交保，稱他對社區構成「重大危險」，尚不清楚他是否已聘請律師。
紐約時報報導，津恩在鹽湖城公共活動的主辦單位中頗有名氣，「經常出現在公共論壇，目的是擾亂活動或質問知名演講者」。他還有許多輕罪前科，包括2013年波士頓馬拉松爆炸案幾天後，向鹽湖城馬拉松主辦單位發送恐嚇電郵而被捕。
