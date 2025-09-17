不全是假消息！柯克槍擊案外案 71歲男子大喊自己是槍手被捕

美國總統川普的盟友柯克遭槍擊致死現在傳出案外案，猶他州警方表示，案發後一度被短暫拘留的71歲男子津恩（George Zinn）涉嫌試圖假認罪，協助真正的槍手羅賓森（Tyler Robinson）脫逃。他向警方坦承，他曾「大喊自己是槍手，好讓真正的嫌犯逃跑」。目前津恩因妨礙司法遭羈押，另外還被控持有兒童性虐待影像。

美聯社曾報導，從柯克遭槍擊身亡到羅賓森落網的2天內，網上充斥著大量假消息和誤導性言論，流傳最廣的5則錯誤訊息中，就包括津恩被警方上銬帶走，畫面更在社群媒體廣傳，直到有關單位表示他「目前與槍擊案沒有任何關聯」。

BBC報導，柯克10日在猶他谷大學（UVU）遭槍擊後，津恩是警方拘留偵訊的兩人之一，後來確定他們並未涉案，就連羅賓森都注意到津恩被捕，曾傳訊給室友稱警方「抓了某個瘋老頭」。

不過，猶他郡警局長史密斯（Michael Smith）在聲明中指出，津恩「故意大喊自己是槍手，藉此分散警方對真正兇手的注意力」。根據校警提交的法庭文件，津恩一開始大喊：「我射了他，現在來射我吧。」當警方追問作案武器時，據說他回答：「我不告訴你。」

史密斯表示，目前沒有證據顯示津恩與羅賓森串通，但津恩另因性剝削未成年人被拘留，執法單位發現他持有超過20張兒童的照片，「呈現不同程度裸露及性姿勢」。法官15日下令津恩不得交保，稱他對社區構成「重大危險」，尚不清楚他是否已聘請律師。

🚨 JUST IN: George Zinn, the old man arrested at Charlie Kirk’s shooting, has now been charged with possession of CHlLD P0RN



Give this guy the same punishment as Kirk’s ACTUAL kiIIer



He’s already been charged with FELONY obstruction after he admitted to staging a distraction to… pic.twitter.com/wFdNUUUmMp — Nick Sortor (@nicksortor) 2025年9月16日

紐約時報報導，津恩在鹽湖城公共活動的主辦單位中頗有名氣，「經常出現在公共論壇，目的是擾亂活動或質問知名演講者」。他還有許多輕罪前科，包括2013年波士頓馬拉松爆炸案幾天後，向鹽湖城馬拉松主辦單位發送恐嚇電郵而被捕。