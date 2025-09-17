美國卸任總統向來很賺 為何唯獨拜登錢途茫茫？

華爾街日報報導，82歲的美國前總統拜登，正開啟一場不如預期中賺錢的後總統生涯。由於年事已高、在民主黨內不受歡迎，以及企業擔心川普的報復，拜登的企業邀約演說機會相當有限。他的盟友甚至開始批評他的總統任期，最近前副總統賀錦麗在新書中表示，民主黨讓拜登競選連任是「魯莽」的決定。

對拜登而言，這意味著他的下一階段生活將更為簡樸，少了前輩們享有的財力雄厚的基金會、豪華圖書館計畫，以及滿滿的收費演講行程。

拜登不再搭乘私人飛機，而是被人看到在美國航空頭等艙裡拿著書，或在美國國鐵列車的「安靜車廂」裡聊天。知情人士透露，拜登收費演講的價格通常在30萬至50萬美元之間，但願意支付的客戶不多，甚至有機構試圖殺價。

據了解其財務狀況的人士表示，拜登離開白宮後的幾周後，他向人透露他計劃清償大約80萬美元的個人債務，包括他與妻子吉兒拜登2017年6月購買的價值270萬美元的雷霍博斯海灘（Rehoboth Beach）房產的貸款。公開記錄顯示，拜登夫婦今年的海灘房產稅增加了20%。

與拜登家族關係密切的人士透露，除了支付杭特拜登法律訴訟費用外，拜登還希望幫助上個月申請離婚的女兒艾希莉，並確保為他的孫輩留下資金。