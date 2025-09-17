控政府有意打壓學術自由 加州大學工會和師生提告

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

加州大學（University of California）教育系統內的工會、教職員和學生今天對川普政府提起訴訟，指控其凍結聯邦資金及其他行為意在打壓學術自由。

路透社報導，這起訴訟在加州北區聯邦地方法院提出，要求禁止政府利用財務威脅打擊大學系統，稱這些行為有害又違法。訴訟還要求恢復遭凍結的資金。

提告的聯盟指出，「（川普政府）試圖實施一套以威脅大學為手段的劇本」，還稱這些威脅基於對大學課程設計、校園表達活動，以及多元、公平與包容（DEI）倡議的蔑視。

白宮對此訴訟尚未立即置評。加州大學表示非此案當事方，但正透過多項法律及倡議行動以維護和恢復資金。

民權倡議者指出，川普政府企圖讓大學更符合其政治議程，批評者認為這些舉動已威脅到言論自由與學術自由。

加州大學是全美最大高等教育系統之一，擁有10所主要校區、近30萬名學生，以及26萬5000名教職員工。

川普政府曾提議加州大學洛杉磯分校（UCLA）支付10億美元以和解對其調查。加州州長紐松（GavinNewsom）批評這是「勒索」。

UCLA表示，川普政府8月凍結5億8400萬美元資金，但隨後一名法官下令政府必須恢復部分資金。加州大學柏克萊分校日前表示，已向政府提供160名師生相關資訊以配合調查。

加州大學校長米利肯（James Milliken）昨天表示，由於聯邦政府的行動，加州大學正面臨史上最嚴重的威脅之一，並稱他們學校每年獲得170多億美元的聯邦資助。

川普政府凍結資金的企圖曾遇到一些法律阻礙。本月稍早，一名聯邦法官裁定，政府非法終止對哈佛大學（Harvard University）逾20億美元補助。

川普政府聲稱，大學在校園抗議中縱容了反猶太主義。但包括部分猶太團體的抗議者指出，政府錯誤地將他們對以色列佔領巴勒斯坦領土的批評等同於反猶太主義，並將他們為巴勒斯坦人權發聲的行動等同於支持極端主義。

川普政府與哥倫比亞大學（Columbia University）與布朗大學（Brown University）已就調查達成和解。

川普 猶太 反猶

