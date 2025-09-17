川普政府芝加哥掃蕩移民 邊境巡邏隊逮捕許多人

快訊

中央社／ 芝加哥16日綜合外電報導

美國邊境巡邏隊高階官員博維諾（Gregory Bovino）表示，他的團隊今天在芝加哥展開行動，逮捕一批持有犯罪紀錄的非法在美移民

路透社報導，博維諾抵達芝加哥，意味者川普（Donald Trump）政府在這個全美第3大城市可能加大執法力度，此舉引發當地官員批評，他們認為博維諾的手段過度激進，更多是為了作秀而非真正提升安全。

博維諾曾主導洛杉磯的驅逐行動。他在社群平台X上發布一段以音樂搭配芝加哥街景的影片，表示他將繼續執行任務，逮捕「有犯罪前科的非法外國人」。

他說：「我們今天早上已全力出擊！逮捕了許多人。」

美國國土安全部上週表示，將在芝加哥與伊利諾州其他地區展開行動，鎖定美國境內無合法身分移民中的犯罪分子。國土安全部表示，這項行動之所以必要，是因為芝加哥市與伊利諾州的「庇護」法規限制了與聯邦移民當局的合作。

伊利諾州民主黨籍州長普里茨克（JB Pritzker）反對川普增派更多移民暨海關執法局（ICE）人員的計畫。

普里茨克向媒體表示：「他們派遣ICE人員來這裡，只會在當地製造困難與混亂。」

他說，博維諾似乎負責伊利諾州的行動，「而且他過去的行事作風相當暴力，對象中有許多甚至不是罪犯」。

普里茨克說：「他們正在抓那些皮膚黝黑、帶有口音或說其他語言的人。」

法新社報導，芝加哥的拉丁裔居民因擔憂掃蕩行動，連去教堂都感到害怕。

當地居民艾瑞加（Francisco Arriaga）每週都會在芝加哥一間教堂的地下室供應晚餐，但近來他已不再擺放太多桌子，他說：「大家都很害怕，不只是無證移民。」

艾瑞加是芝加哥皮爾森區（Pilsen）聖保祿天主教堂（St Paul's Catholic Church）的音樂總監，而皮爾森區是拉丁裔的聚集地。他告訴法新社：「我平常會擺設兩倍的桌子，但上次聚會只有3個人來。」

皮爾森區的主要幹道塞馬克路（Cermak Road）沿途有許多商店與餐館。但近幾週來，由於總統川普揚言展開掃蕩行動並威脅派遣國民兵，當地人潮明顯減少。

當地市議員席格喬－羅培茲（Byron Sigcho-Lopez）說：「如果大家認為這種行動只會針對移民社群，等於讓川普政權將此視為常態，接下來誰都可能成為目標。」

