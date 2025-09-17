柯克案凶嫌面臨加重謀殺罪 檢方矢言求處死刑

美國猶他州檢察官今天矢言將對保守派政治網紅柯克（CharlieKirk）的命案凶嫌求處死刑，並透露新案情細節，包括凶嫌在簡訊中坦承行凶。

羅賓森被控本月10日在猶他州奧勒姆（Orem）猶他谷大學（Utah Valley University）校園內，從一處屋頂發射步槍子彈，擊穿柯克的頸部。

綜合路透社與法新社報導，根據檢方提交的法庭文件，22歲犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）在被室友兼伴侶問及為何犯下謀殺時，在簡訊中回答：「我受夠了他的仇恨。」

猶他郡（Utah County）地方檢察官葛瑞（JeffreyGray）的辦公室今天對羅賓森提出7項刑事指控，其中最嚴重的罪名是加重謀殺。

其他指控還包括處理證物構成的妨礙司法，以及要求室友刪除罪證簡訊構成的干擾證人等。

包括總統川普在內的部分政治人物，都公開呼籲在本案中動用死刑。

檢察官葛瑞今天在記者會上表示，他是「根據現有證據、案情與犯罪性質，獨立地」做出求處死刑的決定。

羅賓森今天下午透過監獄的視訊首次出庭，他未刮鬍子，並穿著防自殺罩衣。在法官宣讀控罪並告知他可能面臨死刑時，他面無表情，但似乎專注聆聽。

被告僅在被要求陳述姓名時開口一次，其他時間全程不發一語。猶他州第四地區法院法官葛拉夫（TonyGraf）認定羅賓森無力負擔法律顧問費用，表示將在9月29日下次開庭前為他指派一名辯護律師。

在這段期間，羅賓森被下令繼續羈押在華盛頓郡（Washington County）監獄，不得保釋。根據郡警長發言人說法，他已被列入包含加強監管的「特別觀察程序」。