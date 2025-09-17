柯克遇刺案調查遭批評 FBI局長為任內表現辯護

美國聯邦調查局局長巴特爾今天在聯邦參議院司法委員會作證時，為自己任內的表現辯護，並憤怒地反擊外界對他處理保守派運動人士柯克遇刺案調查及資深官員遭解職的質疑。

路透社報導，巴特爾（Kash Patel）出席參院司法委員會聽證會之際，包括總統川普（Donald Trump）部分盟友在內的批評人士，對他對這個全美最具聲望執法機構的領導能力提出質疑。

巴特爾為自己任內表現辯護，宣稱聯邦調查局（FBI）在暴力犯罪逮捕人數與非法槍枝查扣量方面均有增加。

巴特爾提到自己與副局長邦奇諾（Dan Bongino）時表示：「我認為，任何輕視我們合計31年經驗的人，都令人感到厭惡，我們現在執掌FBI。」邦奇諾曾任美國特勤局（U.S. Secret Service）特工，後來轉為播客（Podcast）主持人，現在擔任FBI副局長。巴特爾說：「我不會離開。」

巴特爾因10日在社群媒體發布錯誤消息，聲稱年輕保守派運動重要領袖柯克（Charlie Kirk）槍擊案的犯嫌已遭拘留，引發現任與前任美國官員質疑。FBI隨後澄清，當時實際上只有兩人接受訊問，之後都已獲釋。

真正的犯嫌是22歲的羅賓森（Tyler Robinson），於11日晚間才被逮捕。在美國政治緊張情勢高漲之際，巴特爾最初發出的貼文引發混亂。

參院司法委員會主席、伊利諾州民主黨籍聯邦參議員杜賓（Dick Durbin）在聽證會開始時表示：「巴特爾先生急著將找到柯克先生兇手的功勞攬在自己身上，以致在調查關鍵階段違反有效執法的一項基本原則。巴特爾局長已對FBI造成難以言喻的傷害，將我們的國家安全與公共安全置於危險之中。」

川普公開為巴特爾處理柯克命案調查辯護。巴特爾是川普的忠實擁護者，執法經驗不如前任，但他因力挺FBI因反川普偏見而腐敗的說法，而獲得川普青睞。

巴特爾致力於推動讓FBI更加緊密地配合川普與他的施政方針，而FBI傳統上一直試圖避免讓調查工作受到政治干擾。在川普第2個任期，FBI撤換了大批高階官員，包括對應對國安威脅具備豐富經驗的官員。

最近遭到解職的兩名探員在聽證會前發布聲明，譴責他們遭免職的決定。

前監督特別探員梅爾（Christopher Meyer）表示，自己在被錯誤牽連進川普處理機密文件不當的調查後遭解職。他在聲明中強調，自己始終忠於美國憲法，「而不是任何政黨、理念或敘事」。

梅爾說：「真相、公平與正當程序的原則，是這個偉大的國家的基石，也是FBI工作的基礎。」

上週，包括一名前代理局長在內的另3名前FBI高階官員提起訴訟，聲稱他們是因對川普不夠忠誠而遭到解職。訴訟指稱，巴特爾曾私下表示，他的職位取決於能否驅逐曾涉及調查川普的官員。川普卸任後曾面臨兩起聯邦刑事案件，這些案件現已全數撤銷。

巴特爾說，任何遭解職的員工都「未能滿足FBI需求，也未能履行憲法職責」。