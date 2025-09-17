川普喬治亞州介選案檢察官遭除名 法院駁回上訴
美國南部喬治亞州最高法院今天拒絕審理一名地方檢察官的上訴，這名檢察官先前被下令退出總統川普所涉的選舉干預案。
法新社報導，喬治亞州最高法院此舉意味著，在川普2024年11月再次當選前提起的這起訴訟，很可能永遠不會進入審判程序。
喬治亞州上訴法院去年12月以富爾頓郡（FultonCounty）地方檢察官威里斯（Fani Willis）與她聘用的特別檢察官有著「不當」的親密關係為由，取消她偵辦本案的資格。
威里斯就這項裁決向喬治亞州最高法院提起上訴，但法院以4比3的票數拒絕審理。
川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文肯定這項裁決，稱這是「喬治亞州正義與法律的重大勝利」。
他寫道：「他們以前所未見的程度追擊政治對手，結果輸了。他們現在是罪犯，希望他們會為自己的非法行為付出嚴重後果。」
川普與多名共同被告因涉嫌顛覆喬治亞州2020年總統大選結果，在喬治亞州被控詐欺及其他罪行。
本案現在將由喬治亞州檢察官委員會指派新的檢察官。
然而，即使有另一位檢察官接手，川普也不太可能遭到起訴，因為他現在是總統身分。
川普還面臨兩起聯邦案件，但在大選後，特別檢察官史密斯（Jack Smith）已依循司法部不起訴現任總統的政策，將案件撤銷。
川普被控密謀推翻2020年大選結果，以及在離開白宮後帶走大量最高機密文件，但兩起案件都未進入審判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言