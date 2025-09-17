川普喬治亞州介選案檢察官遭除名 法院駁回上訴

美國南部喬治亞州最高法院今天拒絕審理一名地方檢察官的上訴，這名檢察官先前被下令退出總統川普所涉的選舉干預案。

法新社報導，喬治亞州最高法院此舉意味著，在川普2024年11月再次當選前提起的這起訴訟，很可能永遠不會進入審判程序。

喬治亞州上訴法院去年12月以富爾頓郡（FultonCounty）地方檢察官威里斯（Fani Willis）與她聘用的特別檢察官有著「不當」的親密關係為由，取消她偵辦本案的資格。

威里斯就這項裁決向喬治亞州最高法院提起上訴，但法院以4比3的票數拒絕審理。

川普在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文肯定這項裁決，稱這是「喬治亞州正義與法律的重大勝利」。

他寫道：「他們以前所未見的程度追擊政治對手，結果輸了。他們現在是罪犯，希望他們會為自己的非法行為付出嚴重後果。」

川普與多名共同被告因涉嫌顛覆喬治亞州2020年總統大選結果，在喬治亞州被控詐欺及其他罪行。

本案現在將由喬治亞州檢察官委員會指派新的檢察官。

然而，即使有另一位檢察官接手，川普也不太可能遭到起訴，因為他現在是總統身分。

川普還面臨兩起聯邦案件，但在大選後，特別檢察官史密斯（Jack Smith）已依循司法部不起訴現任總統的政策，將案件撤銷。

川普被控密謀推翻2020年大選結果，以及在離開白宮後帶走大量最高機密文件，但兩起案件都未進入審判。