「我受夠了他的仇恨」柯克槍擊案兇嫌首度出庭 疑似自白簡訊曝光

美國總統川普的盟友、政治倡議人士柯克遭槍擊致死案，22歲兇嫌羅賓森（Tyler Robinson）16日透過遠距方式首度出庭。猶他州檢方指稱，羅賓森曾在給室友的一則訊息中承認犯案，並且提出加重殺人罪等7項指控；若羅賓森被判有罪，檢方計畫求處死刑。

BBC報導，猶他郡檢察官格雷（Jeffrey Gray）舉行記者會，展示大量證據，包括疑似自白，以及在疑似作案用步槍的扳機上發現的DNA。他表示，羅賓森曾發簡訊給他的戀人兼室友，寫道：「放下你手上的事，看我鍵盤下面。」

檢方指出，羅賓森在鍵盤下留了一張紙條，上面寫著：「我有機會除掉柯克，而我會付諸行動。」室友讀完疑似自白後回覆：「什麼？你在開玩笑吧。」

羅賓森的室友是一位跨性別者，正從男性轉變為女性，身分尚未正式曝光，並且正在配合辦案。格雷進一步引用羅賓森與室友的長篇簡訊往來指出，室友問羅賓森為何殺害柯克，羅賓森回答：「我受夠了他的仇恨」，並補充「有些仇恨無法談判化解」。據稱他還寫道：「老實說，我本希望這個秘密能隨著我年老死去才曝光。很抱歉牽扯到你。」

室友回覆：「你不是做這件事的人吧？？？」羅賓森回覆：「是我，很抱歉。」

根據起訴書，羅賓森還告訴父母，如今世上「太多邪惡」，而柯克散播太多仇恨。羅賓森的母親向調查人員表示，兒子近年來政治傾向更加明顯，開始支持同性戀和跨性別權利，並與跨性別者建立戀愛關係，但格雷拒絕回答柯克是否因自己的跨性別觀點而成為目標。

他說：「這由陪審團來決定」。

羅賓森尚未對指控提出答辯，也向未認罪，格雷強調羅賓森目前在法律上被視為無罪，全案將由陪審團審理。由於羅賓森財務狀況「貧困」，無力支付律師費，主審法官已暫時指派一名辯護律師，並裁定他繼續關押在猶他郡監獄的特別囚室、不得交保。