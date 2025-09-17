36年前美富二代兄弟弒親案 申請重審遭駁回

快訊

中央社／ 洛杉磯16日綜合外電報導

因持槍殘殺雙親迄今服刑超過30年的美國加州富二代萊爾．梅南德茲（Lyle Menendez）和艾瑞克．梅南德茲（ErikMenendez）兄弟，現已失去重審的機會。

法新社報導，萊爾和艾瑞克上個月剛被拒絕假釋，如今加州洛杉磯法官萊恩（Judge William C. Ryan）又否決重審，讓兩人備受矚目的平反行動再度遇挫。

兩兄弟的案件近來因串流影視平台Netflix相關影集而獲得廣大關注。兩人主張，近期出現的新證據顯示父親曾性侵他們，足以作為重審的依據。

然而，法官認為，新證據內容並未超出「陪審團先前已經量過的虐待指控；陪審團仍認定兩兄弟在預謀後執行計畫，動手殺害他們施虐的父親及有著同謀關係的母親」。

法院備忘錄引述法官的話表示，且新證據也不足以證明兩兄弟當下「遭遇迫切危險的恐懼」，因此維持原審在他們並非出於自衛的裁定。

梅南德茲兄弟1989年持槍殺害雙親荷塞（JoseMenendez）與凱蒂（Kitty Menendez），檢方當時指控兩兄弟冷酷殺人是為了奪取巨額家產。

兩兄弟則聲稱動手殺人是因為多年來飽受父親虐待，包括性侵，才會下毒手。

新出現的證據包括艾瑞克據稱寫給表親、詳細描述父親施暴內情的信，以及另一名男子有關自己曾遭荷塞性侵的指控。

現年57歲的萊爾和54歲的艾瑞克，可以針對昨晚裁決再上訴。

兩人原本遭處無期徒刑不得假釋，今年5月減為50年有期徒刑，3年後可再次申請假釋。

除此之外，他們唯一能更快獲得自由身的機會，就是獲加州州長紐松（Gavin Newsom）特赦。

