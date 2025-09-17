法官痛批川普將移民遣送至第3國 但稱無管轄權審理

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

1名美國聯邦法官昨晚嚴厲批評川普政府，稱其將5名來自奈及利亞和甘比亞的移民遣送到迦納，但表示自己無權管轄相關訴訟。

路透社報導，在一份16頁的裁定中，華盛頓地方法院法官楚坎（Tanya Chutkan）指出，代表移民的倡議團體未能說明為何此案應由她審理。美國最高法院今年6月裁定，在波士頓地方法院法官審理的訴訟尚未結束前，川普政府可以將移民遣送至第3國。

然而，楚坎表示，將這些西非移民遣送的行動似乎是試圖繞過美國移民法庭，迅速將他們送往另一個國家。

她指出：「本案被告所為似乎無視或違反其在美國境內應提供個人正當法律程序，以及即使對於面臨遣返者也應予以人道對待的義務。」

川普政府近來加快速度將移民遣送至第3國，作為強化驅逐及迫使非法居留美國移民離境的一種方式。迦納總統馬哈馬（John Dramani Mahama）上週表示，迦納已與美國達成協議接收西非被遣送者，並已接收14人。

外界質疑川普政府無視移民法而突然將移民送往迦納，美國國土安全部發言人麥勞夫林（TriciaMcLaughlin）否認。

她表示：「所有被遣送至迦納的非法移民都是按正當法律程序，並有移民法官的遣返令。」她還說，其中許多人有犯罪前科，包括傷害兒童、搶劫、加重攻擊和詐欺。

