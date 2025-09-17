柯克遇刺與網路社群極端化 社媒業者一片安靜

美國年輕保守派倡議者柯克遇刺身亡，調查人員評估槍手羅賓森可能因社群媒體導致極端化，最後引發殺機。「紐約時報」指出，社媒業者曾誓言限制網路仇恨與極端言論，不過數年來未見成效，業者如今一片沉默。

美國媒體報導，射殺柯克（Charlie Kirk）的槍手羅賓森（Tyler Robinson）在社群媒體Discord群組對話，成為犯罪動機調查的資訊來源。社媒在開放的民主社會中，是否已是傳遞仇恨與推波激進行為的工具，再度成為焦點。

連日說明案情進展的共和黨籍猶他州長柯克斯（Spencer Cox）形容，社媒業者是「衝突製造企業」與「癌症」。民主黨籍聯邦參議員昆斯（ChrisCoons）批評，網路推波助瀾美國的極端主義。

紐約時報（New York Times）報導，事件後主要社媒業者多保持沉默，避免成為輿論焦點。X主要股東馬斯克（Elon Musk）除外，他公開指責左翼人士，並呼籲對抨擊右派倡議者及慶祝柯克身亡的人進行報復。

美國社媒業者過去曾誓言攜手管制網路仇恨言論，移除暴力內容與不實資訊。柯克事件顯示，網路炎上與仇恨加劇如今已是棘手問題，但社媒企業置之不理。

大西洋理事會（Atlantic Council）數位鑑識研究室資深主任布魯奇（ Graham Brookie）表示，美國已經倒退；當各國與社媒業者共同清除網路暴力與仇恨言論時，美國狀況相對更糟。

臉書（Facebook）母公司Meta與谷歌（Google）持有的Youtube，經歷選舉資訊介入平台指控之後，都曾計劃擴大網路安全編制；但數年後，網上不實訊息與仇恨內容依舊，社群平台限制內容被批評為言論審查，以臉書為例，事實查核部門今年一月已停止運作。

柯克身亡時刻的影像迅速在X、Instagram與Youtube等平台流傳，社媒點閱數與訂閱者大增。另一方面，被求處極刑的羅賓森活躍於網路，群組友人稱他為網路重症患者，除了線上遊戲，同時參與Discord平台討論，調查人員認為他陷入網路黑洞，最後引發殺機。

大型社媒論壇如臉書、Reddit、TikTok、X、Youtube等依據演算法，向使用者推出更多有興趣閱讀、觀看與參與討論的內容，但對如何阻止使用者受網路資訊不當影響無計可施。