美保守派網紅柯克命案 檢方以謀殺罪起訴犯嫌

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國猶他州檢方今天宣布，正式以謀殺等罪名起訴涉嫌槍殺知名美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）的犯嫌羅賓森（TylerRobinson）。

法新社報導，猶他郡檢察官葛瑞（Jeff Gray）在記者會中表示：「我閱覽執法人員迄今為止蒐集的證據後，正式以下列罪名起訴22歲的羅賓森。」

葛瑞說道：「第一項罪名是加重謀殺罪，若定罪可判處死刑，犯嫌在蓄意或了解狀況下造成柯克死亡，同時使其他人深陷危險。」

羅賓森還面臨妨害司法和串供等其他6項指控；據說羅賓森涉嫌使他的同居人保持緘默。

多家美國媒體日前披露，羅賓森與一名跨性別者有戀愛關係，此消息引發右派人士震怒。

葛瑞也說：「我將提出一份尋求將他判處死刑的意向書。我對這個決定極為謹慎，這是我以地方檢察官身分，根據現有證據、案情及犯罪性質，獨立做出的決定。」

柯克10日在猶他州一所大學校園演講活動中遭槍擊身亡，享年31歲。他是極具影響力的保守派青年政治團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）創辦人。

猶他州當地及聯邦執法部門隨即對嫌犯展開嚴密追捕；羅賓森經過33小時追捕後於12日落網。

美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）15日矢言稱川普政府會瓦解一個他所稱、與柯克遇刺案有關的「龐大國內恐怖活動」。

米勒和美國副總統范斯（JD Vance）都聲稱有一個左翼極端主義運動正在崛起，並表示政府現在將以此為目標。

米勒說道：「我們將動用司法部、國土安全部及整個政府的所有資源，來識別、干擾、瓦解和摧毀這些網絡，為了美國人民，讓美國再次安全。」

這些言論是在柯克遇刺案所有細節尚未完全明朗前所發表，已引發一些川普的批評者擔心這類行動可能會被用來鎮壓異議。

