美中即將達成協議 TikTok禁令再延期至12月

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（歐新社）
海外版抖音TikTok美國禁令預計17日生效，隨著美國總統川普宣布美中已針對TikTok達成協議，川普16日再度簽署行政命令延長禁令至12月16日。

川普16日上午從白宮啟程前往訪問英國，他在出發前受訪時表示美中已針對TikTok達成協議，並表示，預計本周五與中國國家主席習近平通話，確認所有協議的內容。

美國前總統拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架；TikTok雖然短暫停止服務，不過川普上任後，隨即簽署行政命令，延遲禁令執行，並多次延期。

TikTok禁令原本預計17日再度到期，不過川普16日簽署行政命令，第三度延長禁令期限。

根據CNBC報導，針對美中可能達成的協議，內容包含既有和新的投資者，計畫在接下來的30至40天內完成；美國科技公司甲骨文將維持與TikTok現有的協議，繼續運營在美國的TikTok伺服器。

美國財政部長貝森特表示，中國之所以會同意協議是因為川普為了國家安全，不惜讓TikTok下架，才讓中方改變態度；貝森特也說，字節跳動與新投資者之間的商業協議在今年3、4月時就已經大致敲定，但中國在川普宣布對等關稅政策之後，讓協議喊停。

