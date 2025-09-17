川普控紐時誹謗 索賠逾4千億元…擬在佛州提告

美國總統川普十五日宣布對紐約時報提起誹謗訴訟，索賠一百五十億美元（約台幣四五五五億元），指控紐時數十年來以各種手法，對他、其家人與企業、「美國優先」和「讓美國再次偉大」運動造謠。此前，紐時曾刊登川普與已故淫魔富豪艾普斯坦的相關報導。

川普在自家社群媒體真實社群發文說，會在佛州提告，指稱該報實質成為激進左派民主黨的傳聲筒，這是史上最大非法競選捐助。川普也批評紐時是美國歷來最惡劣、退化最嚴重報紙之一，長期被縱容對他抹黑誹謗，並點名紐時在去年總統大選支持民主黨候選人賀錦麗。

英國衛報和法新社十六日報導，川普的律師十五日晚間提交到佛州中區聯邦地區法院的八十五頁訴狀聲稱，紐時背叛其曾經具備的誠實、客觀和正確性等新聞理想，現在毫無歉意的主導傳播不利川普的不實資訊。

該訴訟也將四名紐時記者和出版商「企鵝藍燈書屋」列為被告，援引去年九至十月發表的三篇文章，以及企鵝藍燈書屋出版、記者克萊格與布特納撰寫的「幸運輸家：川普如何揮霍父親財富並創造成功假象」（暫譯）一書，指控這些內容是紐時數十年來蓄意且惡意誹謗川普的模式一環。

紐時發言人說，川普這起訴訟毫無正當合法主張，企圖打壓獨立報導，紐時不會因恐嚇伎倆止步，將繼續無畏、公正追尋事實，為憲法第一修正案保障的新聞自由挺身而出。

紐時先前曾刊出幾篇報導，內容涉及據稱由川普在二○○三年送給艾普斯坦的生日便箋，上頭有不雅圖畫和川普簽名，但川普持續否認這是出自他手。紐時上周表示遭白宮揚言提告。

川普這次提告是他針對主要媒體的最新法律行動。華爾街日報率先披露前述生日便箋存在後，已在七月遭川普提告，求償一百億美元，此案目前進行中。

此外川普還曾對美國廣播公司（ＡＢＣ）新聞網和其主持人史蒂法諾普洛提告，起因是該主持人在節目指稱川普已被裁定「要為強暴負責」；川普還曾提告派拉蒙，指控旗下哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）節目「六十分鐘」賀錦麗專訪誤導大眾。兩案後來以一千五百萬、一千六百萬美元和解。