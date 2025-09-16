TikTok不下架了？川普：周五與習近平確認協議內容
美國總統川普16日表示，他已針對海外版抖音TikTok與中國達成協議，預計本周五與中國國家主席習近平通話，確認所有協議的內容。
川普16日上午從白宮啟程前往訪問英國，他在出發前受訪時表示美中已針對TikTok達成協議。
美國前總統拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架；TikTok雖然短暫停止服務，不過川普上任後，隨即簽署行政命令，延遲禁令執行，並多次延期，最新的期限為9月17日。
根據CNBC報導，這項協議包含既有和新的投資者，計畫在接下來的30至40天內完成；美國科技公司甲骨文將維持與TikTok現有的協議，繼續運營在美國的TikTok伺服器。
美國財政部長貝森特表示，中國之所以會同意協議是因為川普為了國家安全，不惜讓TikTok下架，才讓中方改變態度；貝森特也說，字節跳動與新投資者之間的商業協議在今年3、4月時就已經大致敲定，但中國在川普宣布對等關稅政策之後，讓協議喊停。
