傳美擬設50億美元關鍵礦物基金 稀土股勁揚

據傳美國討論要設立規模50億美元的基金，以投資礦業，可能是川普政府跨足交易、提高關鍵礦物供給的重大舉措，激勵概念股USA Rare Earth股價16日一度漲近10%、MP Materials也走高1%。

彭博資訊報導，知情人士透露，美國國際開發金融公司（DFC）與Orion資源夥伴公司，商討合資設立基金，仍在磋商關鍵細節，不確定會達成協議。

倘若成真，美國政府將有進行大型交易的新管道。川普政府把強化關鍵礦物的取得管道，視為優先要務，包括銅、鈷、稀土等。DFC與Orion合作，可能是出於對這些礦物的供給焦慮。

近期內，市場憂慮焦點是中國大陸，該國加工從銅到銻等多種礦物，陸企持續大買海外礦業資產，以供給國內設施。長期而言，投資不足、礦產等級下滑、許可程序漫長，部分礦產預料將嚴重供給短缺。