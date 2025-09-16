右派網紅柯克遇刺 槍殺嫌犯周二出庭受審

檢察官準備於周二（9月16日）對涉嫌謀殺查理·柯克（Charlie Kirk）的猶他州男子提出一項死刑謀殺（capital murder）指控。當局稱，該嫌犯持左派意識形態，可能在槍殺柯克前在網路上極端化。

嫌犯是22歲的羅賓遜（T. Robinson）。對他的指控預期會在首次庭審前提出。

柯克是一位保守派運動家，被認為向共和黨的青年運動注入活力，並幫助了總統川普2024年勝選。

調查人員正在搜集證據，包括在上周三槍擊事件地點猶他谷大學（Utah Valley University）發現的步槍以及刻有反法西斯信息的子彈。事發時，柯克正在進行一次校園活動。他在許多大學校園舉行這樣的辯論活動，邀請人們與他公開辯論。

檢察官考慮對羅賓遜提出多項指控，最嚴重的是加重謀殺（aggravated murder），該罪名最高可被判處死刑。

提出指控後，羅賓遜按計劃將在獄中通過視訊出庭受審。

當局稱，羅賓遜並未與調查人員合作，不過其家人和朋友與有關部門進行了溝通。

猶他州長考克斯（Spencer Cox）周日表示，認識羅賓森的人說，羅賓遜的政治觀點近些年來左傾，並且羅賓遜在網路的黑暗角落度過了很多時間。

本周一，聯邦調查局（FBI ）局長帕特爾向福克斯新聞網表示，在猶他谷大學校園附近發現纏裹步槍的毛巾，在嫌犯開槍時的房頂上發現一把螺絲刀，DNA證據顯示均與羅賓遜有關。

帕特爾還表示，槍擊事件前，羅賓遜曾寫了一張字條，表示他有機會清除柯克，並且會這樣做。

猶他州長周日表示，調查人員正在尋找槍擊事件的動機，並補充說，羅賓遜開庭受審後可能會有更多信息。

考克斯表示，羅賓遜的伴侶是一位跨性別者。有政界人士稱嫌犯或許是針對柯克反對跨性別的觀點，但有關部門尚未表示這是否是相關因素。猶他州公共安全部門專員梅森（Beau Mason）周一表示，羅賓遜的伴侶對調查予以配合。

政治暴力引憂

柯克遇刺事件後，美國民眾對政治暴力加劇深感震驚。

《紐約時報》專欄作家克萊恩（Ezra Klein）寫道：自由社會的基礎是能夠參與政治而不必擔心暴力。．．．你可以不喜歡柯克的許多觀點，但以下說法仍然正確：柯克的政治實踐完全正確。他走進校園，與任何願意與他交談的人交談。

克萊恩提及民主黨加州州長加文紐瑟姆（Gavin Newsom）的在其播客的首期節目中曾邀請柯克做客。

克萊恩寫道：在社交媒體上，我看到的對柯克遇害事件的反應大多還算正常。左翼和右翼都表達了悲傷和震驚。但我也看到兩種反應是被誤導的...一種是左翼試圖將柯克之死與他的觀點聯繫起來；畢竟，他捍衛了第二修正案，甚至承認這意味著接受無辜者的死亡。另一種是右翼，試圖將柯克遇害事件轉化為一場全面戰爭的正當理由，一場我們時代的國會縱火案。

